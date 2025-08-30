पहली बीवी छोड़कर गई, दूसरी को मार डाला; जेल से निकल तीसरी शादी की, उसकी भी हत्या कर दी

दरभंगा में एक सनकी पति को उसकी पहली बीवी छोड़कर चली गई, दूसरी शादी की तो पति ने उसकी हत्या कर दी। जेल से निकलकर तीसरी शादी को तो 17 दिन के बेटे के सामने ही उसका भी मर्डर कर दिया।

बिहार के दरभंगा में एक सनकी पति की हरकतों से तंग आकर पहली पत्नी छोड़कर चली गई। युवक ने दूसरी शादी की तो उसकी हत्या कर दी। फिर वह जेल चला गया। जमानत पर बाहर निकला तो उसने तीसरी शादी की। एक साल बाद उसकी भी लोहे की खंती से सिर पर वारकर बेरहमी से हत्या कर दी। यह दिल दहलाने वाली वारदात सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर बेला गांव की है। जिस समय पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, उस वक्त महिला की गोद में 17 दिन का दुधमुंहा बेटा भी था। आरोपी प्रमोद पासवान फरार है।

जानकारी के अनुसार, बीते 26 अगस्त की रात को प्रमोद ने सोई अवस्था में अपनी 19 वर्षीय पत्नी विभा कुमारीके सिर पर खंती से वार कर दिया। इससे विभा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पत्नी को मारने के बाद प्रमोद खंती लेकर मौके से भाग गया। गंभीर अवस्था में ससुराल वालों ने विभा को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गुरुवार को उसे पटना रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान पटना के एक निजी अस्पताल में देर शाम उसकी मौत हो गई।

विभा की मौत होने के बाद उसके ससुराल वाले शव लेकर देर रात रानीपुर अपने गांव लौटे। सूचना पर शुक्रवार सुबह से ही ग्रामीणों की भीड़ प्रमोद के पिता शिव प्रसाद पासवान के घर पर लगने लगी। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी प्रभारी थानाध्यक्ष मोती कुमार को दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई।

विभा के पिता नेहरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी जीवछ पासवान को सूचना दी गई। इसके बाद विभा के मायके से भी कई लोग रानीपुर पहुंचे। कागजी कार्रवाई करने के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा स्थित डीएमसीएच अस्पताल ले गई।

दहेज के लिए पत्नी को पीटता था प्रमोद घटना को लेकर विभा के पिता जीवछ पासवान ने दामाद प्रमोद कुमार के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी सदर थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि एक साल पहले उनकी बेटी की शादी प्रमोद से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज को लेकर प्रमोद ने विभा के साथ मारपीट की थी। उस समय उन्होंने रानीपुर पहुंचकर मामले को शांत कराया था।