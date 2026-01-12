Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsfirst time water streams of ganga yamuna kund dried in January
राजगीर में पहली बार जनवरी में सूख गईं गंगा-यमुना कुंड की जलधाराएं, क्या है वजह

राजगीर में पहली बार जनवरी में सूख गईं गंगा-यमुना कुंड की जलधाराएं, क्या है वजह

संक्षेप:

सिंचाई विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता जयदेव प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2010 में केन्द्रीय टीम ने कुंड के जलस्रोतों और धाराओं की स्थिति का अध्ययन किया था। टीम ने कई अनुशंसाएं की थीं। लेकिन, विशेष काम नहीं हुआ।

Jan 12, 2026 07:12 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, राजगीर, नालंदा
share Share
Follow Us on

प्राचीन काल से ऐतिहासिक राजगीर की पहचान 22 कुंड और 52 धाराएं रही हैं। जनवरी में भीषण ठंड के मौसम में गंगा-यमुना कुंड की दो गर्म जल धाराओं के सूखने से लोग हैरान और चिंतित है। सर्द मौसम में पहली बार कुंड की धाराओं से पानी नहीं आ रहा है। कुछ साल पहले गर्मी में इन कुंडों की धाराएं कुंद पड़ी थीं। जानकारों का कहना है कि कुंड क्षेत्र में बोरिंगों की संख्या अधिक होने से ऐसे भयावह हालात बने हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

18 मई से राजगीर में एक माह का मलमास मेला शुरू होने वाला है और स्थानीय लोग चिंतित हैं कि कुंड में पानी नहीं होने पर श्रद्धालु स्नान व पूजा-पाठ कैसे करेंगे। सिंचाई विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता जयदेव प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2010 में केन्द्रीय टीम ने कुंड के जलस्रोतों और धाराओं की स्थिति का अध्ययन किया था। टीम ने कई अनुशंसाएं की थीं। लेकिन, विशेष काम नहीं हुआ।

ब्रह्मकुंड पंडा कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि आसपास में उच्चप्रवाही बोरिंग लगाने से कुंडों के जलस्रोतों का पानी भू-गर्भ में चला जाता है। ऐसे में बरसात के बाद कुंड और धाराओं के लिए पानी पहाड़ में नहीं रह पाता है।

क्या है मान्यता और महत्व

पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मा ने यहीं यज्ञ किया था। उसी वक्त उनके मानस पुत्र राजा वसु ने 22 कुंडों, 52 धाराओं का निर्माण करवाया था। वैभारगिरी से आने वाली जलधारा (ब्रह्मकुंड) का तापमान 45 से 50 डिग्री होता है। माना जाता है कि कुंड में स्नान से त्वचा रोग, जोड़ों में दर्द सहित अन्य व्याधियां दूर होती हैं। यहां मकर संक्रांति और मलमास में स्नान का विशेष महत्व है।

सिंचाई विभाग की टीम ने गंगा-जमुना कुंड का अध्ययन किया है। रिपोर्ट आने के बाद जरूरी कार्य होंगे। वहीं, कुंड क्षेत्र के निट उच्चप्रवाही बोरिंग कराने वालों पर कार्रवाई होगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News Rajgir अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।