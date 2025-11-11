Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsfirst time voting in many areas of jamui gayaji and rohtas in bihar election second
बिहार चुनाव: दूसरे चरण में इन इलाकों में पहली बार वोटिंग, बेखौफ होकर करें मतदान

बिहार चुनाव: दूसरे चरण में इन इलाकों में पहली बार वोटिंग, बेखौफ होकर करें मतदान

संक्षेप: बिहार चुनाव: बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, जमुई विधानसभा के बरहट थाना क्षेत्र स्थित चोरमारा ग्राम में कुल 1011 एससी-एसटी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग मूल स्थान पर करेंगे। चोरमारा जमुई, मुंगेर एवं लखीसराय जिले के नक्सलवाद गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है।

Tue, 11 Nov 2025 06:29 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में जमुई, गया जी और रोहतास के कुछ जंगली और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पहली बार मतदान होगा। नक्सल का प्रभाव होने की वजह से इन क्षेत्रों में अब तक मतदान केंद्र नहीं बनाया जा सका था, जिससे स्थानीय मतदाताओं को मतदान के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। पहली बार गांव में ही मतदान केंद्र बनने से वे दशकों बाद भयमुक्त होकर अपने मूल स्थल पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, जमुई विधानसभा के बरहट थाना क्षेत्र स्थित चोरमारा ग्राम में कुल 1011 एससी-एसटी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग मूल स्थान पर करेंगे। चोरमारा जमुई, मुंगेर एवं लखीसराय जिले के नक्सलवाद गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां पर जनवरी-फरवरी 2007 में सीपीआई माओवादी ने नौवें कांग्रेस का आयोजन किया।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव में 192 विधायकों की किस्मत दांव पर, सबसे अधिक इस दल से लड़ रहे चुनाव
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इस कांग्रेस में तत्कालीन शीर्ष माओवादी नेता गणपति, प्रशांत बोस, किशन दा समेत शीर्ष नक्सलियों ने भाग लिया था। 1011 मतदाताओं में 488 पुरुष, जबकि 523 महिला मतदाता हैं। बिहार पुलिस के मुताबिक गया जी जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिछुलिया गांव और रोहतास जिले के रेहल गांव में भी पहली बार मतदान कराने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे यहां के मतदाता भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग अपने मूल स्थल पर कर सकेंगे।

इमामगंज के छकरबंधा थाना अंतर्गत क्षेत्र में आने वाले तारचुआ और पिछुलिया गांव में आजादी के बाद से लेकर अब तक मतदान की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकी थी। 2024 लोकसभा आम चुनाव में तारचुआ गांव में पहली बार मतदान की प्रक्रिया की गयी और अब 2025 विधानसभा में पिछुलिया गांव में भी बूथ बनाने की प्रक्रिया की जा रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव: 47 वो सीटें जहां लगातार दो बार कोई भी दल नहीं जीता,इस बार क्या होगा
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Assembly Elections 2025 Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।