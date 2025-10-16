पहली बार भाजपा कोटे के दोनों डिप्टी सीएम चुनावी दंगल में, सम्राट और विजय चौधरी का कड़ा इम्तिहान
संक्षेप: भाजपा के सबसे पहले उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बने थे। वर्ष 2005 से 2013 तक वह इस पद पर रहे। फिर वर्ष 2017 में बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ आए और सुशील मोदी फिर उपमुख्यमंत्री बने। वर्ष 2020 के चुनाव तक वे इस पद पर रहे।
बिहार में भाजपा कोटे से दोनों उपमुख्यमंत्री पहली बार डिप्टी सीएम रहते विधानसभा के चुनावी समर में उतरे हैं। इससे पहले भाजपा का कोई भी नेता बतौर उपमुख्यमंत्री रहते बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। 2025 के चुनाव में दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि, ये दोनों नेता पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, पर उपमुख्यमंत्री बनने के बाद यह इनका पहला विधानसभा चुनाव होगा।
साथ ही भाजपा के दो पूर्व उपमुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा के अब तक राज्य में पांच उपमुख्यमंत्री हुए हैं। वर्तमान में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा इस पद पर हैं। वहीं, वर्ष 2020 चुनाव के बाद तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उपमुख्यमंत्री बनी थीं। अगस्त, 2022 में बिहार में फिर महागठबंधन की सरकार बनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार में आ गए।
इस तरह ये दोनों करीब 20 माह तक उपमुख्यमंत्री के पद पर रहे। इस बार के चुनाव में भी ये दोनों नेता क्रमश: कटिहार और बेतिया से चुनावी मैदान में हैं। भाजपा के सबसे पहले उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बने थे। वर्ष 2005 से 2013 तक वह इस पद पर रहे। फिर वर्ष 2017 में बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ आए और सुशील मोदी फिर उपमुख्यमंत्री बने। वर्ष 2020 के चुनाव तक वे इस पद पर रहे।
मगर सुशील मोदी उपमुख्यमंत्री बनने के बाद कभी विस का चुनाव नहीं लड़े। वे विधान परिषद के सदस्य रहे। इस चुनाव में दो उपमुख्यमंत्री और दो पूर्व उपमुख्यमंत्री चुनाव में हैं। विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय में बुधवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। सम्राट चौधरी 16 अक्तूबर को तारापुर से नामांकन करेंगे। ये चारों सीट भाजपा के लिए वीआईपी सीट मानी जा रही है। वहीं, सबकी नजर भी इन नेताओं की जीत-हार पर होगी।