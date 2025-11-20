Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFirst time MLA Sanjay Singh Tiger becomes minister finds place in Nitish new cabinet
पहली बार विधायक बने संजय सिंह टाइगर बने मंत्री, नीतीश के नए मंत्रिमंडल में मिली जगह

पहली बार विधायक बने संजय सिंह टाइगर बने मंत्री, नीतीश के नए मंत्रिमंडल में मिली जगह

संक्षेप: आरा से पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बने संजय सिंह टाइगर को नीतीश के नए मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पटना के गांधी मैदान में उन्होने मंत्री पद की शपथ ली। सीपीआई-माले के कयामुद्दीन अंसारी को 19 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था।

Thu, 20 Nov 2025 12:47 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Sanjay Singh Tiger Profile: नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ। नीतीश की नई सरकार में कई नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। जिसमें एक नाम संजय सिंह टाइगर का भी है। जो पहली बार बीजेपी के टिकट पर आरा विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। विधायक बनते ही नीतीश के नए मंत्रिमंडल में वे शामिल हुए हैं। संजय टाइगर भोजपुर जिले के बिहिया के पास अमराई गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता माधव सिंह हैं। संजय के बड़े भाई धर्मपाल सिंह दो बार विधायक रह चुके हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

संजय सिंह टाइगर ने 1993 में पटना के एएन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। 2015 के चुनाव में संजय सिंह संदेश से बीजेपी के टिकट पर लड़े थे। लेकिन राजद के अरुण कुमार यादव से हार गए थे। इस बार आरा सीट से एनडीए समर्थित प्रत्याशी बने। बीजेपी के टिकट पर लड़े और जीत हासिल की। संजय टाइगर ने महागठबंधन समर्थित सीपीआई-माले के कयामुद्दीन अंसारी को 19 हजार से ज्यादा वोटों से हराया। संजय टाइगर को 94201 वोट मिले।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।