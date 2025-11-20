पहली बार विधायक बने संजय सिंह टाइगर बने मंत्री, नीतीश के नए मंत्रिमंडल में मिली जगह

Sanjay Singh Tiger Profile: नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ। नीतीश की नई सरकार में कई नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। जिसमें एक नाम संजय सिंह टाइगर का भी है। जो पहली बार बीजेपी के टिकट पर आरा विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। विधायक बनते ही नीतीश के नए मंत्रिमंडल में वे शामिल हुए हैं। संजय टाइगर भोजपुर जिले के बिहिया के पास अमराई गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता माधव सिंह हैं। संजय के बड़े भाई धर्मपाल सिंह दो बार विधायक रह चुके हैं।