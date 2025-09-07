पटना में पहली बार मेट्रो का स्टेशन पर ट्रायल; न्यू पाटलिपुत्र से भूतनाथ तक दौड़ी, देखने को उमड़ी भीड़

पटना मेट्रो का पहली बार स्टेशन पर ट्रायल किया गया। इस दौरान मेट्रो न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक दौड़ी। इससे पहले 3 सितंबर को डिपो में मेट्रो का सफल ट्रायल हुआ था। जब मेट्रो डिपो से निकलकर स्टेशन की पटरियों पर दौड़ी तो सड़क पर देखने वालों की भीड़ जमा हो गई।

पटना मेट्रो का पहली बार स्टेशन पर ट्रायल किया गया। रविवार को मेट्रो रेड लाइन पर दौड़ी। डिपो से निकलकर मेट्रो न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक दौड़ी। इस दौरान स्पीड, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक की सुरक्षा से जुड़ी सभी चीजों की जांच हुई। डिपो में सफल ट्रायल के बाद पहली बार रेड लाइन पर मेट्रो चली। 3 सितंबर को डिपो में ट्रैक पर मेट्रो का ट्रायल हुआ था।

जब मेट्रो डिपो से निकलकर स्टेशन की पटरियों पर दौड़ी तो सड़क पर देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरा सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। पटना में मेट्रो के संचालन से लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। ट्रैफिक की समस्या से निपटने में भी कारगर साबित होगी। आपको बता दें पटना मेट्रो रेड लाइन (प्राथमिक कॉरिडोर) के सभी स्टेशनों पर पर्याप्त और व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

वहीं स्टेशन के समीप से जल्द अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों की संख्या बढ़ने पर भीड़ प्रबंधन की सख्त रणनीति अपनाई जाएगी। पटना मेट्रो का शुभारंभ इस माह के अंत तक होना संभावित है। गुरुवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जीरो माइल स्टेशन सहित रेड लाइन का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा था कि जीरो माइल के समीप मेट्रो से आवागमन करने वाले यात्रियों का वाहन कैसे पार्क हो, इस संबंध में कार्य योजना बनाने की जरूरत है। ताकि वाहन पार्क होने पर ट्रैफिक कि समस्या उत्पन्न नहीं हो।