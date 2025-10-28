Hindustan Hindi News
पहले टिकट कटा, फिर पार्टी से छुट्टी; लालू-तेजस्वी पर भड़कीं रितु जायसवाल, बोलीं- RJD में डबल स्टैंडर्ड

संक्षेप: परिहार सीट से टिकट कटने और फिर आरजेडी से 6 साल के निष्कासन के बाद रितु जायसवाल ने लालू यादव और तेजस्वी को घेरा है। उन्होने कहा कि राजद में परिवार और कार्यकर्ताओं के लिए दो मापदंड हैं। रितु ने रामचंद्र पूर्वे और कामरान का उदाहरण देते हुए सवाल खड़े किए।

Tue, 28 Oct 2025 07:02 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
सीतामढ़ी की परिहार विधानसभा सीट से टिकट कटने और फिर आरजेडी से छुट्टी के बाद पार्टी की पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष रितु जायसवाल ने लालू यादव और तेजस्वी पर निशाना साधा है। उन्होने एक्स पर ट्वीट कर आरजेडी में दोहरे मानदंड का आरोप लगाया है। आपको बता दें टिकट नहीं मिलने से नाराज रितु जायसवाल परिहार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। जिसके चलते पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया है। जिसमें कई मौजूदा विधायक, विधान पार्षद और पूर्व विधायक भी शामिल है।

मंगलवार को रितु जायसवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कल पार्टी ने परिहार से मुझे, गोविंदपुर से मो. कामरान जी को, चिरैया से अच्छेलाल यादव जी को और कई अन्य जमीनी कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए बाहर कर दिया। कारण बताया गया - पार्टी समर्थित उम्मीदवार के विरोध में निर्दलीय खड़ा होना या किसी अन्य को समर्थन देना। चलिए, मान लेते हैं कि मैं बागी हो गई हूँ। लेकिन मो. कामरान जी का टिकट क्यों काटा गया? एक शांत स्वभाव के व्यक्ति, जो विधायक होते हुए भी पार्टी के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और तल्लीनता से निभा रहे थे, उनका अपराध क्या था?

2020 में जब रामचंद्र पूर्वे जी ने एमएलसी रहते हुए परिहार में पार्टी विरोधी काम किया था, तब पार्टी का अनुशासन कहां था? अगर तब उन्हें 6 साल के लिए बाहर किया गया होता, तो क्या 2025 में अपने परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिला पाते? स्पष्ट है कि पार्टी में दो मापदंड हैं - एक परिवार के लिए, दूसरा कार्यकर्ताओं के लिए।

आपको बता दें परिहार सीट से राजद ने स्मिता पूर्वे गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी की गायित्री देवी मैदान में है। रितु निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले रितु जायसवाल ने पिछले लोकसभा चुनाव में शिवहर सीट से राजद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें जनता दल (यूनाइटेड) की लवली आनंद ने करीब 30,000 मतों के अंतर से हराया था।