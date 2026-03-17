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पति ने पहले सिर फोड़ा, फिर गला काटा; शादी के 20 साल बाद बीवी का मर्डर

Mar 17, 2026 07:49 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, ठाकुरगज (किशनगंज)
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किशनगंज जिले में शादी के 20 साल बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी। दोनों के चार बच्चे हैं। बीवी को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था।

पति ने पहले सिर फोड़ा, फिर गला काटा; शादी के 20 साल बाद बीवी का मर्डर

बिहार के किशनगंज जिले में एक महिला की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। यह सनसनीखेज वारदात ठाकुरगंज के गलगलिया थाना क्षेत्र स्थित लंगराडुबा गांव की है। मृतका की पहचान जोहरा खातून के रूप में हुई है। उसका पति आलम हत्या के बाद फरार बताया जा रहा है। आलम और जोहरा की शादी 20 साल पहले हुई थी। बीते कुछ महीनों से उनके बीच विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

वारदात सोमवार देर रात करीब एक बजे की है। आलम ने पहले अपनी बीवी का सिर फोड़ा, फिर धारदार हथियार से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। दंपति के चार बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे की उम्र 17 साल है, जबकि सबसे छोटा एक माह का बताया जा रहा है।

पहले भी हो चुका है झगड़ा, थाने में गया था मामला

जानकारी के अनुसार, मियां-बीवी के बीच पिछले कुछ महीनों से आपसी अविश्वास को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पहले दिल्ली में रहा करते थे। 6 महीने पहले आलम अपने परिवार को लेकर गांव पहुंचा था। बताया जा रहा है कि करीब डेढ़ माह पूर्व भी मियां और बीवी के बीच भयंकर झगड़ा हुआ था। मामला पुलिस थाने तक पहुंचा था।

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बीवी को मारते ही भाग गया आलम, पुलिस तलाश रही

घटना के संबंध में बताया गया कि सोमवार की देर रात आरोपी आलम ने पहले पत्नी के सिर पर धारदार हथियार से वार किया। महिला के गिरते ही उसने बेरहमी से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया।

साले ने बहनोई के खिलाफ कराई एफआईआर

सूचना मिलते ही गलगलिया थानाध्यक्ष राकेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल किशनगंज भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतका महिला के भाई मो. शफीक ने आवेदन दिया है। आवेदन में अपने बहनोई मो. आलम पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस आलम की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

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एफएसएल टीम ने किया निरीक्षण

मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया और फॉरेंसिक टीम को सूचना दी। मंगलवार को एफएसएल (फॉरेंसिक) टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच की। टीम ने घटना स्थल घर के बगल स्थित मकई के खेत तथा घर की स्थिति का जायजा लिया। हालाकि, हत्या में प्रयुक्त हथियार अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। पुलिस उसकी भी खोजबीन कर रही है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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