Bihar Chunav: पहले चरण में जिसने बनाई बढ़त उसकी जीत की राह होगी आसान, कौन-कितनी सीटों पर लड़ रहा चुनाव

Bihar Chunav: पहले चरण की जिन 121 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें पिछली बार (2020) दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की लड़ाई हुई थी। एक ओर जहां महागठबंधन को 61 सीटों पर जीत हासिल हुई थी वहीं एनडीए 59 सीटों पर चुनाव जीत सका था। एक सीट लोजपा के खाते में गई थी। बाद में लोजपा के विधायक जदयू में शामिल हो गए थे। चुनाव 2025 में भी पहले चरण की इन 121 सीटों का दोनों प्रमुख गठबंधनों के साथ ही पहली बार लड़ाई में उतरी जनसुराज के लिए भी महत्व है।

पिछले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के वोटों में महज कुछ हजार का अंतर रह गया था और 12 सीटों से महागठबंधन सरकार बनाने से वंचित रह गया था। इस लिहाज से इस बार पहले चरण का खास महत्व है। एनडीए ने बढ़त बनाई तो महागठबंधन के लिए जबकि विपक्षी गठबंधन ने अधिक सीटें अपने पाले में कर ली तो एनडीए के सामने सरकार बनाने में चुनौती आएगी। पिछली बार हुई कड़ी टक्कर को अपने पक्ष में आसान बनाने के लिए दोनों गठबंधनों ने एड़ी-चोटी का जोर लगा रखा है।

इस बार पहले चरण के तहत 121 सीटों पर हो रहे चुनाव में राजद ने पिछली बार सबसे अधिक 42 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी ने कुल 75 सीटों पर जीत पाई थी। यानी आधे से अधिक सीटों पर वह इन्हीं पहले चरण की सीटों पर जीत गई थी। भाजपा ने 32 सीटों पर जीत हासिल की थी। 74 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा की कोशिश है कि इस बार वह अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करे।

जदयू को 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 43 सीटों में से आधे से अधिक वह पहले चरण में ही जीत हासिल की थी। जदयू न केवल अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखने में जुटा है बल्कि उसकी कोशिश है कि वह अपने खाते में और सीटें ले आए ताकि उसका प्रदर्शन बेहतर हो सके। कांग्रेस ने 19 में से आठ, माले ने 12 में से सात, सीपीआई और सीपीएम ने दो-दो पहले चरण में ही जीती थी।

एनडीए में सबसे अधिक सीट जदयू के पास पहले चरण में एनडीए की ओर से सबसे ज्यादा जदयू ने 57 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें 34 पर राजद, 11 पर कांग्रेस, सात पर माले, दो पर माकपा, एक पर भाकपा, माकपा और वीआईपी से उसके प्रत्याशी भिड़ेंगे। भाजपा ने कुल 48 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। इसमें से 25 पर उसकी भिड़ंत राजद से होगी। 12 पर कांग्रेस, पांच पर माले, एक पर आईआईपी, एक माकपा और एक पर भाकपा से टक्कर होगी। लोजपा (आर) 12 सीटों पर राजद और दो पर माले से भिड़ेगी। रालोमो का दो सीटों पर मुकाबला राजद से होगा।

एनडीए जदयू - 57

भाजपा - 48

लोजपा (रा)- 14 ( मढ़ौरा में एक का नामांकन रद्द, निर्दलीय अंकित कुमार को समर्थन)

रालोमो - 02

हम - 00

महागठबंधन राजद - 73

कांग्रेस - 24

भाकपा माले - 14

वीआईपी - 05 (कुशेश्वरस्थान में एक का सिंबल रद्द, उम्मीदवार हुआ निर्दलीय)

सीपीआई - 04

सीपीएम - 03

आईआईपी - 03

जनसुराज - 119 (बह्मपुर और दानापुर छोड़ कर)