First meeting of Mahagathbandhan after Voter Yatra Discussion on seat sharing big leaders gathered at Tejashwi residence वोटर यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बैठक; सीट शेयरिंग पर मंथन, तेजस्वी के आवास पर जुटे दिग्गज, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFirst meeting of Mahagathbandhan after Voter Yatra Discussion on seat sharing big leaders gathered at Tejashwi residence

वोटर यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बैठक; सीट शेयरिंग पर मंथन, तेजस्वी के आवास पर जुटे दिग्गज

बिहार चुनाव को लेकर पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बड़ी बैठक चल रही है। जिसमें सीट बंटवारे पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में सहयोगी दलों के नेता पहुंचे हैं। जिसमें राजेश राम, कृष्णा अल्लावारू, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी शामिल है। वोटर अधिकार यात्रा  के बाद ये महागठबंधन की पहली बैठक है

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 6 Sep 2025 04:13 PM
share Share
Follow Us on
वोटर यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बैठक; सीट शेयरिंग पर मंथन, तेजस्वी के आवास पर जुटे दिग्गज

बिहार में 16 दिन चली वोटर अधिकार यात्रा के बाद शनिवार को महगठबंधन की पहली बैठक अचानक बुलाई गई। जिसमें सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारु और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के साथ बैठक कर रहे हैं। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी बैठक में शामिल है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीटों के तालमेल को लेकर शुरूआती बातचीत होगी। ये बैठक पूर्व निर्धारित नहीं थी।

बैठक में शामिल होने पहुंचे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसआईआर के बाद महागठबंधन की पहली बैठक हो रही है। जिसमें कोई भी औपचारिक बात होगी, तो आपको इसकी जानकारी देंगे।

ये भी पढ़ें:बीजेपी-जदयू से ये सवाल जरूर पूछना; नीतीश-मोदी डबल इंजन सरकार पर तेजस्वी का तंज
ये भी पढ़ें:बिहार बंद में भाजपा नेताओं ने गुंडागर्दी की, भाड़े पर लोग बुला लेते: तेजस्वी

आपको बता दें महागठबंधन आखिरी बैठक 30 जुलाई को हुई थी। इससे पहले चार बैठकें हो चुकी हैं। जिसमें समन्वय समिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। अब एक बार फिर से महागठबंधन की चुनाव की तैयारी को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच कांग्रेस भी सभी विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर रही है।

वहीं मुकेश सहनी 60 सीटों का दावा ठोंक रहे हैं। तो वाम दल भी इस बार ज्यादा सीटों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि महागठबंधन में 2020 के बिहार चुनाव में भाकपा को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली थी। इसलिए इस बार सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। भाकपा के 8 से 12 सितंबर तक पटना में होने वाले 25वें बिहार राज्य सम्मेलन में बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी।

ये भी पढ़ें:दरभंगा के शुभम को राहुल गांधी ने दी नई बाइक, वोटर यात्रा में खोई थी मोटरसाइकिल
ये भी पढ़ें:केरल कांग्रेस के ट्वीट में B से बीड़ी, B से बिहार क्यों लिखा? राजेश राम ने बताया
ये भी पढ़ें:चुनाव वाले बिहार की सड़क पर राहुल गांधी ने दौड़ाई बाइक, साथ में राजेश राम