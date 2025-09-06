वोटर यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बैठक; सीट शेयरिंग पर मंथन, तेजस्वी के आवास पर जुटे दिग्गज

बिहार चुनाव को लेकर पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बड़ी बैठक चल रही है। जिसमें सीट बंटवारे पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में सहयोगी दलों के नेता पहुंचे हैं। जिसमें राजेश राम, कृष्णा अल्लावारू, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी शामिल है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद ये महागठबंधन की पहली बैठक है

बिहार में 16 दिन चली वोटर अधिकार यात्रा के बाद शनिवार को महगठबंधन की पहली बैठक अचानक बुलाई गई। जिसमें सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारु और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के साथ बैठक कर रहे हैं। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी बैठक में शामिल है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीटों के तालमेल को लेकर शुरूआती बातचीत होगी। ये बैठक पूर्व निर्धारित नहीं थी।

बैठक में शामिल होने पहुंचे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसआईआर के बाद महागठबंधन की पहली बैठक हो रही है। जिसमें कोई भी औपचारिक बात होगी, तो आपको इसकी जानकारी देंगे।

आपको बता दें महागठबंधन आखिरी बैठक 30 जुलाई को हुई थी। इससे पहले चार बैठकें हो चुकी हैं। जिसमें समन्वय समिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। अब एक बार फिर से महागठबंधन की चुनाव की तैयारी को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच कांग्रेस भी सभी विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर रही है।