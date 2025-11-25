पहले विधायकी गई, अब तेज प्रताप का बंगला छिना; नीतीश सरकार के नए मंत्री को अलॉट हुआ

Hindustan Hindi News
लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव से भी सरकारी बंगला छिन गया है। नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री बने लखेंद्र पासवान को ये बंगला अलॉट हुआ है। इससे पहले राबड़ी देवी को भी 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने को कहा गया है।

Tue, 25 Nov 2025 10:48 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार क गठन के साथ ही लालू परिवार से बंगले छिन गए। पहले राबड़ी आवास 10 सर्कुलर स्थित बंगले को खाली करने का आदेश आया। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी रहती है। वहीं दूसरी तरफ लालू के बड़े लाल और जनशक्ति जनता पार्टी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी बंगला छीन लिया गया है। इससे पहले वे महुआ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। और तीसरे नंबर पर रहे।

मंगलवार को नीतीश सरकार ने 26 मंत्रियों को बंगले आवंटित किए हैं। जिसमें 13 मंत्रियों को नए बंगले मिले है। जिसमें तेज प्रताप का 26 एम स्टैंड रोड वाला सरकारी बंगला भी शामिल है। जो अब बीजेपी कोटे से मंत्री बने लखेंद्र पासवान को अलॉट हुआ है। बंगला खाली होते ही मंत्री लखेंद्र वहां शिफ्ट कर जाएंगे। जिसको लेकर भवन निर्माण भवन ने आदेश जारी किया है।

जिन 13 नए मंत्रियों को बंगला दिया गया है। उसमें दिलीप जायसवाल, सुरेन्द्र मेहता, श्रेयसी सिंह, संजय सिंह टाईगर, अरूण शंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, श्रीनारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेन्द्र कुमार रौशन, डॉ. प्रमोद कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश का नाम है, जिन्हें सरकारी बंगला अलॉट किया गया है।

आपको बता दें बिहार भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस्तेमाल के लिए हार्डिंग रोड पर आवास संख्या-39 अलॉट किया है।