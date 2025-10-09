First List of Candidate by Jan Suraj EBC 17, OBC 11, Muslim7 Mathematician, Lawyer, Doctors On 1st Bihar List Of PK EBC-17, OBC-11, मुस्लिम-7; जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी? PK की पहली लिस्ट में कौन-कौन, Bihar Hindi News - Hindustan
First List of Candidate by Jan Suraj EBC 17, OBC 11, Muslim7 Mathematician, Lawyer, Doctors On 1st Bihar List Of PK

EBC-17, OBC-11, मुस्लिम-7; जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी? PK की पहली लिस्ट में कौन-कौन

अति पिछड़ा वर्ग में भी पीके ने सोशल इंजीनियरिंग की है और कुल 17 उम्मीदवारों में से 16 हिन्दू EBC तो एक मुस्लिम EBC को टिकट दिया है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर सामान्य सीट पर एक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को भी उतारा है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 08:18 PM
चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस तरह उम्मीदवारों का ऐलान करने के मामले में जन सुराज ने बाकी राजनीतिक दलों पर बढ़त ले ली है। जन सुराज ने जिन 51 चेहरों को चुनावी संग्राम में उतारा है, उनमें गणितज्ञ और पूर्व प्रोफेसर, पूर्व नौकरशाह, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और डॉक्टर भी शामिल हैं।

पहली सूची में जन सुराज ने 51 सीटों में से 44 सामान्य और सात सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। 44 सामान्य सीटों पर उम्मीदवारों का चयन करने में पीके ने राज्य की जातीय संरचना और गणित का विशेष ख्याल रखा है। आबादी के हिसाब से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की वकालत करने वाले पीके ने पहली लिस्ट में भी इसे स्थान देने की कोशिश की है। इसी सियासी दांव पर कदमताल करते हुए जन सुराज में 51 में से सर्वाधिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC कैटगरी से 17 उम्मीदवार दिए हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से 11, सामान्य वर्ग से 9 और मुस्लिम समुदाय से 7 उम्मीदवार उतारे हैं।

पीके ने सोशल इंजीनियरिंग

अति पिछड़ा वर्ग में भी पीके ने सोशल इंजीनियरिंग की है और कुल 17 उम्मीदवारों में से 16 हिन्दू EBC तो एक मुस्लिम EBC को टिकट दिया है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर सामान्य सीट पर एक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को भी उतारा है। यह पीके की उस घोषणा का नतीजा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह सामान्य वर्ग की सीट पर भी योग्य अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवार को उतार सकते हैं। इस प्रकार जन सुराज ने मुस्लिमों की आबादी के अनुरूप उसे 16 फीसदी की हिस्सेदारी पहली सूची में दी है।

प्रसिद्ध गणितज्ञ को कुम्हरार से टिकट

बता दें कि प्रशांत किशोर राजनीति में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुखर रहे हैं, इसलिए उम्मीदवारों का चयन करते समय उनकी स्वच्छ छवि पर विशेष ध्यान दिया गया है। पटना के कुम्हरार सीट से प्रसिद्ध गणितज्ञ और पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके केसी सिन्हा को पार्टी ने उतारा है। उनकी लिखी गणित की किताबों का बिहार और कई अन्य राज्यों के स्कूलों में पढ़ाया जाता रहा है। इनके अलावा पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वाईबी गिरि को भी टिकट दिया गया है। उन्होंने बिहार के अतिरिक्त महाधिवक्ता और पटना उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के मामलों के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य किया है।

अगले चार-पांच दिनों में सभी 243 सीटों पर घोषणा

गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह और वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पौत्री डॉ. जागृति ठाकुर, आरसीपी सिंह की पुत्री लता सिंह, प्रख्यात चिकित्सक डॉ. अरुण कुमार, रिटायर आईपीएस अधिकारी आरके मिश्रा, गायक रितेश पांडेय को भी मैदान में उतारा है। पार्टी ने दावा किया कि अगले चार-पांच दिनों में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि बिहार में अगले महीने दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।