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पटना के जेपी गंगा पथ पर बनेगा देश का पहला इनडोर वनस्पति उद्यान, सिंगापुर की तर्ज पर निर्माण

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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पटना में सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला इनडोर वनस्पति उद्यान बनेगा। जेपी गंगा पथ पर इसके निर्माण से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह उद्यान चारों ओर तथा ऊपर से पूरी तरह घिरा रहेगा। टेंपर्ड ग्लास अथवा पारदर्शी प्लास्टिक की इसकी छत होती है। इस उद्यान में लोगों के बैठने-टहलने की भी व्यवस्था रहेगी।

पटना के जेपी गंगा पथ पर बनेगा देश का पहला इनडोर वनस्पति उद्यान, सिंगापुर की तर्ज पर निर्माण

देश का पहला इनडोर वनस्पति उद्यान बिहार की राजधानी पटना में बनेगा। जाहिर है यह पटनाा समेत पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। योजनाा के मुताबिक, पटना के जेपी गंगा पथ के बगल में इसका निर्माण होगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम ने इसकी कार्ययोजना तैयार कर ली है। प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इस तरह का इंडोर वनस्पति उद्यान सिंगापुर में है, जिसकी तर्ज पर यहां भी निर्माण किया जाएगा। जेपी गंगा पथ के बगल में पांच एकड़ में इस इंडोर वनस्पति उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इसका नक्शा और डिजाइन तैयार कर लिया गया है। यह उद्यान चारों ओर तथा ऊपर से पूरी तरह घिरा रहेगा। टेंपर्ड ग्लास अथवा पारदर्शी प्लास्टिक की इसकी छत होती है। इस उद्यान में लोगों के बैठने-टहलने की भी व्यवस्था रहेगी। साथ ही बड़ी संख्या में यहां पेड़-पौधे भी लगाये जाएंगे।

इसमें घूमने के लिए लोगों को टिकट कटना पड़ेगा। इसके साथ ही बगल में पॉली हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। इसे हरित गृह भी कहा जाता है। इसमें पौधों को उगाने के लिए बाहर के खराब मौसम, कीड़े-मकौड़ों और तेज धूप से बचाकर एक नियंत्रित और अनुकूल वातावरण (तापमान और नमी) तैयार किया जाता है। इस पॉली हाउस में देश-विदेश के दुर्लभ पौधे लगाये जाएंगे। यहां के मौसम और वातावरण को सहने लायक ये पौधे हो जाएंगे, तो बाद में इन्हें इंडोर अथवा दूसरे उद्यान में लगाया जाएगा। खासकर विद्यार्थियों के लिए यह उपयुक्त जगह होगा, जो यहां आकर पौधों की दुनिया को देखकर जानेंगे और समझेंगे।

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बटरफ्लाई पार्क भी बनेगा

सभ्यता द्वारा के सामने बटरफ्लाई पार्क (तितलियों का पार्क) भी दो एकड़ में बनाया जाएगा। इसमें इस तरह के पौधे लगाये जाएंगे, जो तितलियों का आकर्षित करती हैं। निगम के पदाधिकारी बताते हैं कि जेपी गंगा पथ के आस-पास के क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में उक्त पार्कों के निर्माण का फैसला लिया गया है।

● यह उद्यान चारों ओर तथा ऊपर से घिरा रहेगा

● लोगों के बैठने-टहलने की भी व्यवस्था रहेगी

● घूमने के लिए लोगों को टिकट कटना पड़ेगा

● बगल में ही पॉली हाउस का भी निर्माण होगा

● पॉली हाउस में देश-विदेश के दुर्लभ पौधे होंगे

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सजावटी पौधे और मौसमी फूल लगेंगे

इंडोर वनस्पति उद्यान में कम रोशनी, नियंत्रित तापमान और नमी में पनपने वाले पौधे मुख्य रूप से लगाये जाएंगे। इनमें हवा को शुद्ध करने वाले और सजावटी पौधों की कई प्रजातियां शामिल होती हैं। इसके साथ ही एलोवेरा, जेड प्लांट, और विभिन्न प्रकार के कैक्टस भी लगेंगे। डहेलिया और गुलदाउदी आदि मौसमी फूल भी लगेंगे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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