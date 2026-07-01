पटना के जेपी गंगा पथ पर बनेगा देश का पहला इनडोर वनस्पति उद्यान, सिंगापुर की तर्ज पर निर्माण

पटना में सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला इनडोर वनस्पति उद्यान बनेगा। जेपी गंगा पथ पर इसके निर्माण से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह उद्यान चारों ओर तथा ऊपर से पूरी तरह घिरा रहेगा। टेंपर्ड ग्लास अथवा पारदर्शी प्लास्टिक की इसकी छत होती है। इस उद्यान में लोगों के बैठने-टहलने की भी व्यवस्था रहेगी।

देश का पहला इनडोर वनस्पति उद्यान बिहार की राजधानी पटना में बनेगा। जाहिर है यह पटनाा समेत पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। योजनाा के मुताबिक, पटना के जेपी गंगा पथ के बगल में इसका निर्माण होगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम ने इसकी कार्ययोजना तैयार कर ली है। प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इस तरह का इंडोर वनस्पति उद्यान सिंगापुर में है, जिसकी तर्ज पर यहां भी निर्माण किया जाएगा। जेपी गंगा पथ के बगल में पांच एकड़ में इस इंडोर वनस्पति उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इसका नक्शा और डिजाइन तैयार कर लिया गया है। यह उद्यान चारों ओर तथा ऊपर से पूरी तरह घिरा रहेगा। टेंपर्ड ग्लास अथवा पारदर्शी प्लास्टिक की इसकी छत होती है। इस उद्यान में लोगों के बैठने-टहलने की भी व्यवस्था रहेगी। साथ ही बड़ी संख्या में यहां पेड़-पौधे भी लगाये जाएंगे।

इसमें घूमने के लिए लोगों को टिकट कटना पड़ेगा। इसके साथ ही बगल में पॉली हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। इसे हरित गृह भी कहा जाता है। इसमें पौधों को उगाने के लिए बाहर के खराब मौसम, कीड़े-मकौड़ों और तेज धूप से बचाकर एक नियंत्रित और अनुकूल वातावरण (तापमान और नमी) तैयार किया जाता है। इस पॉली हाउस में देश-विदेश के दुर्लभ पौधे लगाये जाएंगे। यहां के मौसम और वातावरण को सहने लायक ये पौधे हो जाएंगे, तो बाद में इन्हें इंडोर अथवा दूसरे उद्यान में लगाया जाएगा। खासकर विद्यार्थियों के लिए यह उपयुक्त जगह होगा, जो यहां आकर पौधों की दुनिया को देखकर जानेंगे और समझेंगे।

बटरफ्लाई पार्क भी बनेगा सभ्यता द्वारा के सामने बटरफ्लाई पार्क (तितलियों का पार्क) भी दो एकड़ में बनाया जाएगा। इसमें इस तरह के पौधे लगाये जाएंगे, जो तितलियों का आकर्षित करती हैं। निगम के पदाधिकारी बताते हैं कि जेपी गंगा पथ के आस-पास के क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में उक्त पार्कों के निर्माण का फैसला लिया गया है।

● यह उद्यान चारों ओर तथा ऊपर से घिरा रहेगा

● लोगों के बैठने-टहलने की भी व्यवस्था रहेगी

● घूमने के लिए लोगों को टिकट कटना पड़ेगा

● बगल में ही पॉली हाउस का भी निर्माण होगा

● पॉली हाउस में देश-विदेश के दुर्लभ पौधे होंगे