पहले बेरहमी से पीटा, फिर स्कॉर्पियो में लेकर भाग गए; सुपौल में बीच बाजार 11वीं के छात्र का अपहरण

संक्षेप: सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के बसबिट्टी चौक पर दिनदहाड़े बदमाशों ने 11वीं के छात्र राजदीप कुमार का अपहरण कर लिया। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने सरेआम पिटाई कर उसे जबरन वाहन में बैठाया। घटनास्थल पर बाइक और चप्पल मिली, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है।

बिहार के सुपौल जिले में बदमाशों द्वारा छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। सदर थाना क्षेत्र के बसबिट्टी चौक पर मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने 11वीं कक्षा के एक छात्र को सरेआम पीटने के बाद जबरन स्कॉर्पियो में बैठाकर ले गये। घटना के बाद बाजार में बसबिट्टी चौक के पास अफरा-तफरी मच गई और लोग सहमे नजर आए। अपहृत छात्र ही पहचान तेलवा पंचायत के सितुहर वार्ड 5 निवासी मोहित यादव के पुत्र राजदीप कुमार (20) के रूप में हुई है।

परिजनों ने बताया कि राजदीप बाइक से घर के लिए कुछ सामान खरीदने बसबिट्टी चौक गया था। वापस लौटने के क्रम में अचानक स्कॉर्पियो से पहुंचे बदमाशों ने उसे घेर लिया। पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की, फिर जबरन वाहन में ठूंसकर फरार हो गए। घटनास्थल पर राजदीप की बाइक और चप्पल पड़ी मिली, जिससे लोगों को अनहोनी का अंदेशा हुआ। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है।

पुलिस फुटेज के आधार पर वाहन और बदमाशों की पहचान में जुटी है। दिनदहाड़े छात्र के अपहरण की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। राजदीप के पिता मोहित यादव ने सदर थाना में एफआई दर्ज कराई है। पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि अनिल यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष खुद पुलिस टीम के साथ युवक की बरामदगी के लिए छापेमारी में जुट गए हैं। परिजनों का कहना है कि किसी तरह की पुरानी दुश्मनी या विवाद की जानकारी सामने नहीं आई है।