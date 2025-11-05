पहले पकौड़ा तलने, अब रील बनाने का नुस्खा दे रहे; पीएम मोदी पर दीपांकर भट्टाचार्य का तंज

संक्षेप: अरवल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीपीआई-माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पीएम मोदी पर तंज कसा उन्होने कहा कि बिहार के बेरोजगारों का मजाक उड़ा रहे है। पहले पकौड़ा तलने की बात की। और अब रील बनाने और मस्त रहने का नुस्खा दे रहे हैं।

बिहार चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जारी है। महागठबंधन के सहयोदी दल भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बुधवार को अरवल के कलेर, उसरी और तेलपा की चुनावी सभाओं में इंडिया गठबंधन के माले प्रत्याशी महानन्द सिंह को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होने पीएम मोदी पर भी तंज कसा। भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी जी बिहार के बेरोजगारों का मजाक उड़ा रहे है। पहले पकौड़ा तलने की बात की। और अब रील बनाने और मस्त रहने का नुस्खा दे रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नौकरी की बात करो तो कहते थे, पैसा कहां से आएगा- भट्टाचार्य भट्टाचार्य ने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार ने जब हर परिवार में एक पक्की नौकरी और सुनिश्चित रोजगार देने की बात की तो कहते थे, कि पैसा कहां से लाओगे। भूमिहीनों के आवास के लिए जमीन की मांग की जाती थी तो कहते थे जमीन कहां है? आज अडानी को मुफ्त देने के लिए जमीन कहां से आ गयी। हम गरीबों के खून-पसीने की कमाई को अडानी को लुटाने नही देंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने 60000 करोड़ रुपए के घपले का आरोप लगाया है। इस पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं।

उन्होने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार में एनडीए का चुनाव प्रचार करने आ रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने प्रवासी बिहारी मजदूरों से 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' का वादा किया था। इसी नाम पर उन्होंने बिहारियों का वोट लिया। आज वह दिल्ली से उनको भगाने में लगी हुई हैं। मोदी जी ने भी कहा था कि 2022 तक कोई गरीब बेघर नहीं रहेगा। इन दिनों उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनके वायदों व नारों का क्या हुआ?

एनडीए के नेता बिहार को सब्जबाग दिखा रहे हैं- दीपांकर भट्टाचार्य दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले 20 सालों से पटना और सालों से दिल्ली में एनडीए की सरकार है। लेकिन इस चुनाव में वे या तो 20 साल पहले बिहार में जंगलराज की बात करते हैं या 20 साल आगे विकसित बिहार का सब्जबाग दिखाते हैं। वे इस बात का जवाब नहीं देते कि उनके राज में बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और कर्ज का बोझ बढ़ा है, शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है।