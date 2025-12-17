पहले अपने बिल का बीमा कराइए, राज्यसभा में मोदी सरकार पर बरसे तेजस्वी के करीबी संजय यादव

संक्षेप: तेजस्वी के करीबी राजद सांसद संजय यादव ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि मोदी सरकार को सबसे पहले अपने वादों और बिल का बीमा कराना चाहिए। उन्होंने बीमा कानूनों में संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि 100 फीसदी एफडीआई से भारतीय बीमा क्षेत्र का नियंत्रण विदेशी कंपनियों के हाथों में चला जाएगा।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी एवं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राज्यसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिल पर बिल लेकर आ रही है, पहले उसे अपने बिल का ही बीमा कराना चाहिए। इनकी हर घोषणा और बिल का पैमाना तय हो, जो यह तय करे कि इनके दावे कितने तथ्यपरक हैं। राजद सांसद ने बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध करते हुए बीमा संशोधन विधेयक को स्टैंडिंग कमिटी को भेजने का अनुरोध किया। हालांकि, सदन में यह बिल ध्वनिमत से पारित हो गया।

तेजस्वी के सलाहकार राजद सांसद संजय यादव ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि बीमा कोई लग्जरी नहीं है। यह व्यक्ति के जिंदा रहते हुए आखिरी उम्मीद और मौत के बाद आखिरी सहारा होता है। शत प्रतिशत एफडीआई से पूरे भारतीय बीमा क्षेत्र का नियंत्रण विदेशी कंपनियों के हाथों में चला जाएगा। विदेशी कंपनियों की नीतियां भारत के गरीब परिवारों के हितों की रक्षा करेंगी या फिर अपना मुनाफा बढ़ाएंगी, इस पर हमें विचार करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देती है। क्या ये लोग विदेशी कंपनियों से बीमा खरीद पाएंगे? हर घंटे देश में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। इस बिल में एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए, गरीबों और किसानों के जीवन को सुरक्षा मिले। तभी सबका बीमा सबकी रक्षा नाम तर्कसंगत लगेगा।