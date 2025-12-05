Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFirst a ruckus broke out over a haircut mob attacked with a knife injuring two youths
पहले बाल कटवाने के चक्कर में बवाल; चाकू लेकर टूट पड़े दबंग, दो युवक घायल

पहले बाल कटवाने के चक्कर में बवाल; चाकू लेकर टूट पड़े दबंग, दो युवक घायल

संक्षेप:

पश्चिमी चंपारण के मैनाटाड़ में पहले बाल कटवाने के लेकर बवाल हो गया। दो पक्षों पहले मारपीट हुई। और फिर एक पक्ष के युवकों ने चाकू से हमला बोल दिया। जिसमें दो युवक घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Dec 05, 2025 06:09 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, मैनाटाड़ (पश्चिमी चंपारण)
share Share
Follow Us on

पश्चिमी चंपारण के मैनाटाड़ के पुरूषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के मर्जदवा बाजार में आपसी विवाद को लेकर युवकों के दो पक्षों में मारपीट हो गयी। घटना शुक्रवार के दोपहर की है।मारपीट के दौरान एक पक्ष के युवकों ने चाकू से हमला कर लक्ष्मीपुर के दो युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर युवक भागने में सफल रहें। भागे युवक पुरूषोत्तमपुर थाना के भेड़िहारी के बताये जाते हैं। घटना का कारण सैलून में पहले बाल कटवाने के दौरान हुई बहस से शुरू हुई। उसके मारपीट के दौरान चाकू से हमला कर दिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूचना मिलते ही एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह, इंस्पेक्टर राजीव कुमार, पुरूषोत्तमपुर थानाध्यक्ष सुधा कुमारी आदि पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मारपीट के दौरान चाकू से हमला कर दो युवकों को घायल कर दिया गया। चाकूबाजी में घायल युवक पुरूषोत्तमपुर के लक्ष्मीपुर गांव निवासी बहादुर साह का 22 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार और सुनील पासवान का 21 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार है। घायल दोनों युवकों को इलाज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैनाटाड़ भेजा गया। जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के दोनों को बेतिया रेफर कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:बेटी ने किया लव मैरिज, दामाद पर सास की हत्या का आरोप; थाना पहुंचा फेमिली ड्रामा
ये भी पढ़ें:उलटा लटकाया, फिर गर्दन पर वार; लड़की के चक्कर में दोस्त का पबजी स्टाइल में मर्डर

एसडीपीओ ने बताया कि चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले युवकों की पहचान कर ली गयी है। फिलहाल हमलावर भाग गये हैं। पुलिस उनके परिजनों को डिटेन कर हमलवारों को पुलिस के समक्ष हाजिर होने के लिए प्रयासरत हैं। एसडीपीओ ने बताया कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा। वहीं पुरूषोत्तमपुर थानाध्यक्ष सुधा कुमारी ने बताया कि घटना को लेकर मर्जदवा बाजार में पुलिस गश्त तेज कर दी गयी है।घटना के बाद स्थिति पर पुलिस की पैनी नजर है।