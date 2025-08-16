Hindi NewsBihar NewsFiring on police team which reached to conduct raid in Vaishali SHO narrowly escaped criminal absconded
वैशाली में छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग; थानाध्यक्ष बाल-बाल बचे, अपराधी फरार
sandeep लाइव हिन्दुस्तान, वैशालीSat, 16 Aug 2025 11:14 PM
बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र में रामबाग गाछीं में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग। थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि भागने के क्रम में अपराधियों ने ताबड़तोड़ तीन से चार राउंड फायरिंग की। मौके से खोखा बरामद किया गया है। फायरिंग में थानाध्यक्ष बाल-बाल बच गए। बदमाशों की धड़पकड़ के लिए पुलिस ने घेराबंदी की है।
पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद किए हैं। वैशाली पुलिस अब अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। जिनकी तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने बताया कि बदमाश लूट की योजना बना रहे हैं। जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची थी। इसी दौरान अपराधियों ने फायरिंग कर दी।
