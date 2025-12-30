Hindustan Hindi News
सुबह-सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला पटना का बाढ़, युवक को सिर में गोली लगी

मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि युवक को बाइक सवार अपराधियों ने सिर में गोली मारी है। सकसोहरा थाना क्षेत्र के कैमा टाल में यह फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर आए 3 अपराधियों ने इस संगीन वारदात को अंजाम दिया है।

Dec 30, 2025 11:21 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पटना के बाढ़ में सुबह-सुबह अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पटना दहल उठा है। बताया जा रहा है कि यहां अपराधियों ने एक युवक केे सिर में गोली मार दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि युवक को बाइक सवार अपराधियों ने सिर में गोली मारी है। सकसोहरा थाना क्षेत्र के कैमा टाल में यह फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर आए 3 अपराधियों ने इस संगीन वारदात को अंजाम दिया है।

इधर बाढ़ अनुमंडल में गोली चलने की खबर से पुलिस के भी कान खड़े हो गए हैं। जख्मी युवक का नाम गोरेलाल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गोरेलाल सुबह-सुबह अपने खेत गए थे। इसी दौरान बााइक सवार तीन अपराधियों ने उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग की है।

गोरेलाल यादव को दो गोलियां लगी हैं। एक गोली उनके सिर में लगी है औऱ दूसरी गोली कंधे पर लगी है। दो गोली लगने की वजह से वो घायल हो गए हैं। जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हे पीएमसीएच रेफर किया गया है। इधर पुलिस इस गोलीबारी की जांच में जुटी है। चिकित्सक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि घायल की हालत नाजुक है। जिसके बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। उन्हें दो गोलियां लगी हैं। परिजनों का कहना है कि गोरेलाल ऑटो चलाते थे और उनकी पहले से किसी से दुश्मनी नहीं थी।

