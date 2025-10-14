Hindustan Hindi News
राजनीतिक रंजिश में गोलीबारी से दहला पटना का मोकामा, 16 पर केस दर्ज

स्थानीय लोगों के मुताबिक गोलीबारी में एके 47 का भी प्रयोग किया गया, जबकि पुलिस इससे इंकार किया है। उधर गोली चलने की घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर 16 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटनाTue, 14 Oct 2025 08:14 AM
पटना के मोकामा में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। घोसवरी थाना स्थित गोसाईं गांव में सोमवार को राजनीतिक रंजिश में दो गुटों के बीच झड़प हो गई। जिसके बाद इलाके के दो कुख्यात और उनके समर्थकों ने अत्याधुनिक हथियारों से एक-दूसरे पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों और से चार दर्जन से ज्यादा गोलियां चलीं। हालांकि, इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक गोलीबारी में एके 47 का भी प्रयोग किया गया, जबकि पुलिस इससे इंकार किया है। उधर गोली चलने की घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर 16 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घोसवरी थाना प्रभारी मधुसूदन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए मात्र 10 राउंड फायरिंग की बात स्वीकार की है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने चार आरोपित दिनेश यादव, गन्नू यादव, रंजीत कुमार और राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश में छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि एक गुट स्थानीय एक प्रत्याशी का समर्थक जबकि दूसरा उसका विरोधी है। ग्रामीणों के मुताबिक सोमवार की शाम गांव के कुछ युवक लक्ष्मी पूजा का चंदा मांगने विरोधी गुट के पास गए थे। आरोपित ने चंदा मांगने गए एक युवक की पिटाई कर दी थी।

इस मामले को लेकर बाद में कुख्यात दिवाकर यादव और मिथिलेश यादव उर्फ मिट्ठू यादव और उसके समर्थक आमने सामने आ गए। गोलीबारी में कोई जख्मी नहीं हुआ: दोनों पक्षों ने हथियार निकाल लिए और एक दूसरे पर 40 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि गोलीबारी में कोई जख्मी नहीं हुआ। हालांकि इस घटना से इलाके के लोग सकते में आ गए।

इसी बीच किसी ने फायरिंग की सूचना पुलिस को दे दी। जिसके बाद घोसवरी थानेदार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक आरोपित फरार हो चुके थे। बाद में पुलिस ने दिनेश यादव और राहुल कुमार से मिले आवेदन के आधार पर मिथिलेश यादव उर्फ मिट्ठू यादव और दिवाकर यादव सहित 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।

