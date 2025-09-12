सुबह-सुबह बिहार में तड़ातड़ फायरिंग, सीवान के शराब माफिया सद्दाम का हाफ एनकाउंटर

कुचायकोट थाना क्षेत्र के भठवां गांव के पास मुठभेड़ में शराब तस्कर सद्दाम को गोली लगी। पुलिस ने उसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया।

बिहार के गोपालगंज में शुक्रवार सुबह पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। कुचायकोट थाना क्षेत्र के भठवां गांव के पास हुई गोलीबारी में एक शराब तस्कर को गोली लगी। पुलिस ने उसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब, हथियार और स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया। घायल की पहचान सीवान जिले के निवासी सद्दाम के रूप में हुई है, जो लंबे समय से शराब तस्करी में लिप्त था।

घटना की जानकारी मिलने पर एसपी अवधेश दीक्षित स्वयं सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मौके से दो शराब तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि फरार अन्य तस्करों की तलाश जारी है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।