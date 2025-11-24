होटल में खाना खाया और पैसे मांगने पर बरसा दी गोलियां, पटना के बख्तियारपुर में खूब बवाल

संक्षेप: आधी रात चार लोग खाना खाने पहुंचे थे। होटल कर्मियों ने उन्हें उनके मनपसंद खाने परोसे। खाना खाने के बाद वेटर ने उनसे खाने के बिल का भुगतान करने को कहा। रुपये मांगने की बात पर गुस्से में आकर युवकों ने होटल में हंगामा करना शुरू कर दिया।

पटना से सटे बख्तियारपुर के सालिमपुर थाना क्षेत्र स्थित ममता लाइन होटल में खाना खाने के बाद उसका बिल जमा करने को कहना बदमाशों को नागवार गुजरा। रुपये देने के नाम पर बदमाशों ने होटल में हंगामा शुरू कर दिया। होटल कर्मियों ने इसका विरोध किया तो चार की संख्या में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शनिवार की आधी रात हुई इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। कई राउंड फायरिंग के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। उधर घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में पुलिस ने चार में तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक लोडेड पिस्टल और दो खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

सालिमपुर स्थित ममता लाइन होटल में शनिवार की आधी रात चार लोग खाना खाने पहुंचे थे। होटल कर्मियों ने उन्हें उनके मनपसंद खाने परोसे। खाना खाने के बाद वेटर ने उनसे खाने के बिल का भुगतान करने को कहा। रुपये मांगने की बात पर गुस्से में आकर युवकों ने होटल में हंगामा करना शुरू कर दिया। चारों बदमाश होटल कर्मियों के साथ गाली गलौज करने के साथ ही उन्हें धमकी देने लगे। जब कर्मियों ने उनका विरोध किया तो एक ने कमर से पिस्टल निकालकर कर फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग से वहां अफरातफरी मच गई और होटल कमी सकते में आ गए।