तड़ातड़ फायरिंग, बार गर्ल के ठुमके और जाम की बौछाड़; शराब माफिया की बर्थडे पार्टी में गजब हुआ

बर्थ-डे के दौरान हर्ष फायरिंग और बार बालाओं के डांस कार्यक्रम की जानकारी मिलने पर देर रात सदर थाना की टीम मौके पर पहुंची। मौके से शराब की बोतलें, हथियार और कैश बरामद किए गए।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, सहरसा, नगर संवाददाताSat, 30 Aug 2025 01:32 PM
बिहार के सहरसा में एक बर्थ डे पार्टी में कानून की धज्जी उड़ गई। पार्टी के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग की गई। आर्केस्ट्रा की धुन पर लड़कियों को बुला कर नचाया गया और जमकर शराब छलकाया गया। सदर थाना क्षेत्र के गांधी पथ स्थित एक लॉज में गुरुवार की रात बर्थ डे पार्टी में कई असमाजिक तत्वों और शराब, कोरेक्स के कई तस्कर की मौजूदगी थी। पुलिस की छापेमारी में शराब की बोतलें, हथियार और कैश बरामद किए गए। दो भाईयों को गिरफ्तार किया गया और कई महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक शराब माफिया का बर्थडे पर पार्टी का आयोजन किया गया था।

बर्थ डे पार्टी का दौर रात करीब दस बजे आसपास शुरु हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार पार्टी में केक कटने के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग की घटना हुई। बर्थ-डे के दौरान हर्ष फायरिंग और बार बालाओं के डांस कार्यक्रम की जानकारी मिलने पर देर रात सदर थाना की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से पहले ही पार्टी में शामिल ज्यादातर लोग निकल चुके थे। छापेमारी के दौरान पुलिस को घटनास्थल से कई खोखा मिला। शराब की बोतल मिली। बर्थ डे का पोस्टर मिला। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कारोबारी के घर से करीब साढ़े चार लाख रुपये भी बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने मौके से एक विधि विरुद्ध बालक को निरूद्ध किया। जबकि एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया। सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि अंकित कुमार नामक युवक के जन्मदिन की पार्टी थी। पुलिस छानबीन कर कार्रवाई की जा रही है।

वीडियो फुटेज की छानबीन

बर्थ डे पार्टी में असमाजिक तत्वों और नशे के कारोबार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने देर रात करीब चार बजे तक छापेमारी किया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ किया। जिस दौरान पुलिस ने गोलीबारी करने वाले युवक और कारोबारी को चिन्हित किया। जिसके बाद शुक्रवार की सुबह पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। गांधी पथ स्थित एक परिसर में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबिंबित कोडिन युक्त कफ सिरप, महंगे शराब व हथियार व कारतूस बरामद किया गया। दो भाईयों को गिरफ्तार किया गया। जबकि महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया।

मौके पर सदर एसडीपीओ आलोक कुमार, लाइन डीएसपी ओमप्रकाश, सदर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार, जिला आसूचना इकाई के जयशंकर प्रसाद, गुंजन कुमार, टीओपी दो प्रभारी सनोज वर्मा सहित अन्य मौजूद थे। सदर एसडीपीओ ने बताया कि रामकृष्ण सहित दो को गिरफ्तार किया गया है। महिलाओं को हिरासत में लेकर कारोबार में संलिप्तता की जानकारी ली जा रही है।