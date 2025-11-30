Hindustan Hindi News
निकाह में फायरिंग, गोली लगने से दूल्हे की मौत; इस एक गलती से मातम में बदलीं शादी की खुशियां

संक्षेप:

दूल्हे के भाई मोहम्मद शमशाद ने बताया कि शादी में हर्ष फायरिंग की गयी। एक गोली मिस हो गयी तो बंदूक वाले व्यक्ति ने फिर से लोड किया और हवा में गोली चलाई। लेकिन हथियार नीचे था। बंदूक से निकली गोली इरशाद के गले में लग गई।

Sun, 30 Nov 2025 10:51 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के खगड़िया में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। निकाह के दौरान गोली चली जो दूल्हे को लग गई। गोली लगने के दूल्हा मो. इरशाद 25 वर्ष की मौत हो गई। घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबपुर गांव में शनिवार की रात की बताई जा रही है। मृतक कतुबपुर गांव का ही निवासी था।

दूल्हे के भाई मोहम्मद शमशाद ने बताया कि शादी में हर्ष फायरिंग की गयी। एक गोली मिस हो गयी तो बंदूक वाले व्यक्ति ने फिर से लोड किया और हवा में गोली चलाई। लेकिन हथियार नीचे था। बंदूक से निकली गोली इरशाद के गले में लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में शनिवार की देर रात निकाह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। मृतक स्थानीय मो. इमरान का 22 वर्षीय पुत्र मो. इरशाद बताया जा रहा है। घटना तब हुई जब निकाह का रस्म पूरा होने के बाद बारातियों के बीच छोहारा का वितरण किया जा रहा था। इसी दौरान एक युवक ने शादी की खुशी में दो आसमानी फायर किया। दूसरी गोली गोली दूल्हा मो.इरशाद के गर्दन में जा लगी। जख्मी हालत में दूल्हे को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में परिजनों द्वारा आनन फानन में भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद बेगूसराय जिले के एक निजी में भर्ती कराया। वहा से भी स्थिति उसकी गंभीर देख रेफर कर दिया गया। परिजनों द्वारा पटना ले जाने से क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

मृतक के परिजनों ने घटना को लेकर बताया कि कुतुबपुर निवासी मोहम्मद अमजद की बेटी रुखसार की शादी कुतुबपुर में मोहम्मद इरशाद से हो रही थी। निकाह का रस्म संपन्न हो गया गया था। पंडाल में बारातियों के बीच छोहारा का वितरण हो रहा था। इसी दौरान एक युवक ने फायरिंग कर दी। मो. इरशाद मुंबई में सिलाई का काम करता था। इसी महीने निकाह के लिए अपने गांव कुतुबपुर आया था, लेकिन शादी की खुशी पलभर में मातम में बदल गई। इधर सदर एसडीपीओ मुकुल कुमार रंजन ने बताया कि शव में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना में एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है।आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी होगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
