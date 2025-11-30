निकाह में फायरिंग, गोली लगने से दूल्हे की मौत; इस एक गलती से मातम में बदलीं शादी की खुशियां

संक्षेप: दूल्हे के भाई मोहम्मद शमशाद ने बताया कि शादी में हर्ष फायरिंग की गयी। एक गोली मिस हो गयी तो बंदूक वाले व्यक्ति ने फिर से लोड किया और हवा में गोली चलाई। लेकिन हथियार नीचे था। बंदूक से निकली गोली इरशाद के गले में लग गई।

बिहार के खगड़िया में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। निकाह के दौरान गोली चली जो दूल्हे को लग गई। गोली लगने के दूल्हा मो. इरशाद 25 वर्ष की मौत हो गई। घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबपुर गांव में शनिवार की रात की बताई जा रही है। मृतक कतुबपुर गांव का ही निवासी था।

दूल्हे के भाई मोहम्मद शमशाद ने बताया कि शादी में हर्ष फायरिंग की गयी। एक गोली मिस हो गयी तो बंदूक वाले व्यक्ति ने फिर से लोड किया और हवा में गोली चलाई। लेकिन हथियार नीचे था। बंदूक से निकली गोली इरशाद के गले में लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में शनिवार की देर रात निकाह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। मृतक स्थानीय मो. इमरान का 22 वर्षीय पुत्र मो. इरशाद बताया जा रहा है। घटना तब हुई जब निकाह का रस्म पूरा होने के बाद बारातियों के बीच छोहारा का वितरण किया जा रहा था। इसी दौरान एक युवक ने शादी की खुशी में दो आसमानी फायर किया। दूसरी गोली गोली दूल्हा मो.इरशाद के गर्दन में जा लगी। जख्मी हालत में दूल्हे को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में परिजनों द्वारा आनन फानन में भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद बेगूसराय जिले के एक निजी में भर्ती कराया। वहा से भी स्थिति उसकी गंभीर देख रेफर कर दिया गया। परिजनों द्वारा पटना ले जाने से क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।