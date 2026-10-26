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बिहार के जहानाबाद में भोजपुरी गायक अभिषेक कुमार के घर फायरिंग, गाड़ी में भी तोड़फोड़

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, जहानाबाद
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भोजपुरी गायक अभिषेक कुमार के घर फायरिंग की घटना हुई है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां खड़ी अभिनेता की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है। 

bhojuri singh abhishek kumar
भोजपुरी गायक अभिषेक कुमार के घर पर फायरिंग हुई है।

बिहार के जहानाबाद जिले में भोजपुरी गायक अभिषेक कुमार के घर पर फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व के विवाद में भोजपुरी गायक के घर फायरिंग हुई है। इस दौरान स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई है। जानकारी के मुताबिक, गायक अभिषेक कुमार का घर कोर्ट एरिया के आदर्श नगर मोहल्ले में है। सोमवार की सुबह-सुबह गायक के घर पर यह फायरिंग है। कहा जा रहा है कि अभिषेक कुमार से दूसरे गायक का करीब एक हफ्ते पहले विवाद हुआ था। इधर इस हमले के बाद सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।

भोजपुरी गायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह घटना सुबह साढ़े चार बजे की है। उस वक्त वो सो रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद चार-पांच राउंड फायरिंग हुई है। अभी मेरा एक कलाकार से विवाद चल रहा है, हमको उसी पर शक है। उसने रात को मैसेज भी किया था। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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