बिहार के जहानाबाद में भोजपुरी गायक अभिषेक कुमार के घर फायरिंग, गाड़ी में भी तोड़फोड़
भोजपुरी गायक अभिषेक कुमार के घर फायरिंग की घटना हुई है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां खड़ी अभिनेता की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है।
बिहार के जहानाबाद जिले में भोजपुरी गायक अभिषेक कुमार के घर पर फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व के विवाद में भोजपुरी गायक के घर फायरिंग हुई है। इस दौरान स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई है। जानकारी के मुताबिक, गायक अभिषेक कुमार का घर कोर्ट एरिया के आदर्श नगर मोहल्ले में है। सोमवार की सुबह-सुबह गायक के घर पर यह फायरिंग है। कहा जा रहा है कि अभिषेक कुमार से दूसरे गायक का करीब एक हफ्ते पहले विवाद हुआ था। इधर इस हमले के बाद सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।
भोजपुरी गायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह घटना सुबह साढ़े चार बजे की है। उस वक्त वो सो रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद चार-पांच राउंड फायरिंग हुई है। अभी मेरा एक कलाकार से विवाद चल रहा है, हमको उसी पर शक है। उसने रात को मैसेज भी किया था। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।