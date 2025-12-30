बिहार में समोसा उधार नहीं देने पर पत्थरबाजी और गोलीबारी, लड़की जख्मी; 16 अरेस्ट
बिहार में समोसा उधार नहीं देने पर जमकर बवाल हुआ है। रोहतास जिले के करगहर के अमैसी डिहरा गांव में रविवार की देर शाम दुकान में समोसा उधर नहीं देने को लेकर दो पक्षों में जमकर ईंट-पत्थर, व एक दर्जन चक्र गोलियां चली। इस क्रम में हुई गोलीबारी के दौरान गोली लगने से एक किशोरी जख्मी हो गई। जबकि 11 लोग जख्मी हुए हैं।
सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती किया गया। जहां चिकत्सिकों ने प्राथमिक उपचार के बाद किशोरी सहित पांच लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम रेफर कर दिया। कंजर पंचायत के अमैसी डिहरा गांव में राम अवध चौधरी की दुकान में उसी गांव के सिकंदर यादव ने उधार में समोसे की मांग की। दुकानदार ने उधार नहीं देने की बात कही। तू-तू मैं मैं होने लगी। कई लोग वहां इकट्ठा हो गए और दुकानदार सहित उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने लगे।
दोनों पक्ष के लोग गोलबंद होकर एक दूसरे पर टूट पड़े। हाथापाई के बाद घरों के छतों से ईट-पत्थर चलने लगे। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। एक दर्जन चक्र चली गोलीबारी की घटना में गोली रमेश चौधरी की 14 वर्षीय पुत्री विभो कुमारी के पेट में लग गई। जिसे सीएचसी में भर्ती किया गया।
थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के16 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पक्ष ने 18 तथा दूसरे में 17 को नामजद अभियुक्त बनाते एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस बल की तैनाती की गई है। 16 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।