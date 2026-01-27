बिहार में गणतंत्र दिवस के जश्न में मातम, झांकी में आग लगने से 5 बच्चे झुलसे
26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में सराबोर रहा। लेकिन इस बीच बिहार के नवादा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। नवादा में एक स्कूल की झांकी में भीषण आग लग गई। इस आग में पांच बच्चे झुलस गए हैं। एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, झांकी के प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल से यह आग लगी है। घटना के बाद बच्चों के परिजनों में नाराजगी है। बताया जा रहा है कि वारिसलीगंज नगर परिषद क्षेत्र के सब्जी बाजार के पास हुई इस अगलगी से अफरातफरी मच गई। यहां एक निजी स्कूल द्वारा झांकी निकाली गई थी। इस झांकी में पेट्रोल का खतरनाक ढंग से इस्तेमाल किया गया था।
लापरवाही की वजह से यहां आग लग गई। आग लगने की वजह से कुछ बच्चे इस अगलगी की चपेट में आ गए। पांच बच्चे इस अगलगी में झुलस गए और इनमें से एक बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। झांकी में लगी आग में झुलसी बच्ची को उचित इलाज के लिए पावापुरी स्थित वीआईएमएस में रेफर किया गया है।
इधर इस दुखद हादसे के बाद बच्चों के आक्रोशित परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि आग लगने के बाद स्कूल प्रबंधन ने संवेदनहीनता दिखाई। स्कूल प्रबंधन मौके से भाग गया था। जिसके बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने जख्मी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। परिजनों ने अब इस मामले में जिलाधिकारी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।