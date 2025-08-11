पटना में वेयरहाउस में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियां बुझाने में जुटीं

यह भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त वेयरहाउस के अंदर कुछ लोग मौजूद थे। हालांकि, यह सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए थे। बताया जा रहा है कि इस आग ने बड़ी जल्दी विकराल रूप ले लिया और फिर धीरे-धीरे पूरा वेयरहाउस इस आग की चपेट में आ गया है।

पटना के एक वेयरहाउस में आज सुबह आग लग गई। इस अगलगी में लाखों रुपये के नुकसान की शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बाईपास थाना क्षेत्र एनएच-30 के पास की यह घटना है। यह सोलर हाउस का वेयरहाउस बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त वेयरहाउस के अंदर कुछ लोग मौजूद थे। हालांकि, यह सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए थे। बताया जा रहा है कि इस आग ने बड़ी जल्दी विकराल रूप ले लिया और फिर धीरे-धीरे पूरा वेयरहाउस इस आग की चपेट में आ गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वेयरहाउस में आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वेयरहाउस में लगी आग की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें धुएं के गुब्बार को साफ तौर से देखा जा सकता है। काफी दूर से ही यह धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। इस अगलगी में अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।