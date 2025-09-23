पटना के ईको कैफे और रेस्टोरोंट में भीषण आग, मालिक और कर्मचारी दौड़ कर भागने लगे

पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अटल पार्क के ठीक सामने स्थित ईको कैफे और रेस्टोरेंट में ग्राहकों के जाने के बाद रात करीब 11:45 बजे हिसाब-किताब किया जा रहा था। इसी दौरान किचन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने रेस्टोरेंट की फाल्स सीलिंग को अपनी चपेट में ले लिया।

पटना के पाटलिपुत्र गोलंबर स्थित एक रेस्टोरेंट में सोमवार की देर रात भीषण आग लग गई। इससे वहां हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि घटना के वक्त रेस्टोरेंट में ग्राहक नहीं थे। आग लगते ही रेटोरेंट के मालिक और कर्मचारी बाहर की ओर भागे। वहीं सूचना पर दमकल की 12 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गईं। दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

रात डेढ़ बजे तक दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए थे। दमकल अधिकारी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग लगते ही रेस्टोरेंट में मौजूद कर्मचारी सड़क की तरफ भागे और घटना की सूचना दमकल के कंट्रोल रूम को दी। कुछ समय बाद अग्निशमन विभाग के कर्मी पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए।

कर्मियों की तत्परता से बड़ा हादसा टला इससे पहले रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई और किचन के बगल में रखे 6 गैस सिलेंडर को बाहर निकाला। कर्मियों में बताया कि रेस्टोरेंट में मौजूद अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली।