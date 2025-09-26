पूजा के दीपक से बैंक अफसर के घर में लगी आग, पत्नी व बच्चे सहित 5 झुलसे; बेटी की हालत नाजुक
काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष जयप्रकाश ने बताया कि पूजा के दौरान दीए से आग लगी है। इसमें पांच लोग झुलस गए हैं। फिलहाल किसी के मरने की सूचना नहीं है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को दुर्गा पूजा के दीपक से बैंक ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारी के घर में आग लग गई। घटना काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर की है। इसमें बैंक अधिकारी की पत्नी,तीन बच्चे सहित पांच व्यक्ति झुलस गए। सभी को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है । सभी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसमें बच्ची की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों का एसकेएमसीएच में इलाज कराया जा रहा है।
काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष जयप्रकाश ने बताया कि बैंक अधिकार सन्नी गुप्ता के घर में पूजा के दौरान दीए से आग लगी है। इसमें पांच लोग झुलस गए हैं। फिलहाल किसी के मरने की सूचना नहीं है। आग लगने से परिवार का बड़ा नुकसान हुआ। जेवर और कागजात जलने की सूचना मिल रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम क्षति का आकलन कर रही है। पूजा में आग लगने से घर में मातम पसर गया है।
घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया गया। सभी घायलों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया। आगजनी की घटना में झुलसने वालों की पहचान 60 वर्षीय गणेश प्रसाद गुप्ता, 40 वर्षीय सनी कुमार, 37 वर्षीय डोली कुमारी, 3 साल की जुगनू कुमारी और 7 साल की मान्या कुमारी के रूप में की गयी है। घटना सुबह करीब 4 बजे की बतायीं जा रही है। दुर्गा पूजा को लेकर डॉली ने दीपक जलाया था। पूजा के दौरान ही आग लग गई। स्थानीय लोगों ने गर का दरवाजा को तोड़ कर सभी को बाहर निकाला।