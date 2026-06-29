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पटना के दीदारंगज में रिफाइन गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका; दमकल की 12 गाड़ियां मौजूद

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Patna Fire News: पटना क महुली गांव में वनस्पति , रिफाइन के गोदाम में यह भीषण आग लगी। आग लगने के बाद इलाके में अफरातफरी की स्थिति बन गई। गोदाम में आग लगने के बाद आसमान में उठ रहे धुएं के गुब्बार को दूर से ही देखा जा सकता था।

पटना के दीदारंगज में रिफाइन गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका; दमकल की 12 गाड़ियां मौजूद

Patna Fire News: राजधानी पटना में आगलगी की बड़ी घटना हुई है। पटना सिटी में दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुली गांव में वनस्पति , रिफाइन के गोदाम में यह भीषण आग लगी। आग लगने के बाद इलाके में अफरातफरी की स्थिति बन गई। गोदाम में आग लगने के बाद आसमान में उठ रहे धुएं के गुब्बार को दूर से ही देखा जा सकता था। आग की लपटें भी उठती नजर आ रही थीं। बताया जा रहाा हैकि फायर ब्रिगेड की दो दर्जन गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी रहीं।

अनुमान लगाया जा रहा है कि इस अगलगी में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि, अभी नुकसान का आंकलन नहीं किया गया है। इस अगलगी में किसी के हताहत होने की भी सूचना फिलहाल नहीं है। यह गोदाम डालडा, रिफाइन और सरसों तेल का बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गोदाम में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में पूरा गोदाम इस आग की चपेट में आ गया।

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गोदाम में आग कैसे लगी? अभी इस संबंध में भी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि देर रात करीब साढ़े बारह बजे आसपास तैनात कुछ सुरक्षाकर्मियों ने गोदाम से धुआं निकलते हुए देखा था। लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते इस आग ने तुरंत विकराल रूप धर लिया। इसके बाद फायर कंट्रोल रूम को तत्काल सूचना दी गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस गोदाम के पास बैटरी का भी एक स्टोर था। जब आग वहां तक पहुंची तो स्थिति गंभीर हो गई। आग की लपटें और भी ऊंची-ऊंची उठने लगीं। बैटरियों में आग लगने की वजह से दमकल विभाग को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि प्राथमिक जांच में शॉट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लगने की बात सामने आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं। इस गोदाम के पास ही एक ब्रेड फैक्ट्री भी था। हालांकि, इस ब्रेड फैक्ट्री को फिलहाल बचा लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पटना सिटी फायर स्टेशन के अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने कहा कि तेल की आग होने की वजह से इसे बुझाना काफी चुनौतीपूर्ण काम है... इसलिए पानी के साथ-साथ फोम कंपाउंड का उपयोग किया जा रहा है। देर रात लगी आग पर सुबह तक काबू पाने की कोशिशें जारी रहीं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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