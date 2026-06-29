पटना के दीदारंगज में रिफाइन गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका; दमकल की 12 गाड़ियां मौजूद

Patna Fire News: पटना क महुली गांव में वनस्पति , रिफाइन के गोदाम में यह भीषण आग लगी। आग लगने के बाद इलाके में अफरातफरी की स्थिति बन गई। गोदाम में आग लगने के बाद आसमान में उठ रहे धुएं के गुब्बार को दूर से ही देखा जा सकता था।

Patna Fire News: राजधानी पटना में आगलगी की बड़ी घटना हुई है। पटना सिटी में दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुली गांव में वनस्पति , रिफाइन के गोदाम में यह भीषण आग लगी। आग लगने के बाद इलाके में अफरातफरी की स्थिति बन गई। गोदाम में आग लगने के बाद आसमान में उठ रहे धुएं के गुब्बार को दूर से ही देखा जा सकता था। आग की लपटें भी उठती नजर आ रही थीं। बताया जा रहाा हैकि फायर ब्रिगेड की दो दर्जन गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी रहीं।

अनुमान लगाया जा रहा है कि इस अगलगी में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि, अभी नुकसान का आंकलन नहीं किया गया है। इस अगलगी में किसी के हताहत होने की भी सूचना फिलहाल नहीं है। यह गोदाम डालडा, रिफाइन और सरसों तेल का बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गोदाम में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में पूरा गोदाम इस आग की चपेट में आ गया।

गोदाम में आग कैसे लगी? अभी इस संबंध में भी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि देर रात करीब साढ़े बारह बजे आसपास तैनात कुछ सुरक्षाकर्मियों ने गोदाम से धुआं निकलते हुए देखा था। लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते इस आग ने तुरंत विकराल रूप धर लिया। इसके बाद फायर कंट्रोल रूम को तत्काल सूचना दी गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस गोदाम के पास बैटरी का भी एक स्टोर था। जब आग वहां तक पहुंची तो स्थिति गंभीर हो गई। आग की लपटें और भी ऊंची-ऊंची उठने लगीं। बैटरियों में आग लगने की वजह से दमकल विभाग को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी।