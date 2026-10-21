सत्य हरिश्चंद्र नाटक में शव जलाने के दृश्य के दौरान हादसा, आग भड़कने से 4 बच्चों समेत 10 झुलसे
सीवान जिले के बड़हरिया में सत्य हरिशचंद्र नाटक के मंचन के दौरान मंच पर आग भड़क गई। हादसे में 10 लोग झुलस गए। घायलों में चार बच्चे भी शामिल हैं। नाटक में शव जलाने के दृश्य के दौरान यह हादसा हुआ। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।
बड़हरिया (सीवान), एक संवाददाता। बिहार के सीवान जिले में मंगलवार रात दशहरा के मौके पर आयोजित 'सत्य हरिशचंद्र' नाटक के मंचन के दौरान हादसा हो गया। नाटक के दौरान आग भड़कने से 4 बच्चों समेत 10 लोग झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे पांच लोगों को पटना के पीएमसीएच में इलाज के लिए बेजा गया है। बाकी का सीवान के सदर अस्पताल में इलाज किया गया। घटना बड़हरिया प्रखंड के रसूलपुर गांव की है। सीवान के एसपी और अनुमंडलीय पदाधिकारी बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस-प्रशासन ने हादसे के कारणों और संभावित लापरवाही की जांच के लिए सीवान सदर के एसडीओ की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की। इसमें एसडीपीओ को भी शामिल किया गया है।
बताया जाता है कि रसूलपुर गांव में मंगलवार रात ‘सत्य हरिश्चंद्र’ नाटक में श्मशान घाट पर शव जलाने के दृश्य का मंचन किया जा रहा था। तभी ज्वलनशील पदार्थ से आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें मंच पर फैल गईं। इससे वहां अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
घायलों में रसूलपुर गांव के अनिकेत कुमार (9 साल), राहुल कुमार (18 साल), सूरज कुमार (20 साल), राजुल कुमार (9 साल), बिट्टू कुमार (10 साल), विनोद साह (22 साल), आयुष कुमार (10 साल), अमित कुमार (19 साल), दीपक कुमार (19 साल) और महाराजगंज के आकाशी मोड़ निवासी पवन कुमार (22 साल) शामिल हैं।
हादसे की सूचना मिलते ही एसपी भारत सोनी, एसडीओ आशुतोष गुप्ता, एसडीपीओ प्रांजल समेत कई वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। डीएम विजय प्रकाश मीणा का कहना है कि एसडीओ और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में हादसे की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। जांच के बाद दोषियों पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं जख्मी बच्चों की देखरेख करने के लिए पीएमएसीएच में दो अफसरों की तैनाती की गई है।
आग लगते ही मची अफरातफरी
नाटक मंचन के दौरान जैसे ही आग भड़की, मंच पर मौजूद कलाकारों और अन्य लोगों में अफरातफरी मच गई। आग की लपटें तेजी से फैलने के कारण कई लोग उसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालने और अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मंचन के दौरान आग किस परिस्थिति में लगी और ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किस प्रकार किया जा रहा था।
पांच लोगों की हालत गंभीर, चार को मिली छुट्टी
घायलों में शामिल सूरज, राहुल, अनिकेत, बिट्टू और पवन को पटना इलाज के लिए भेजा गया है। इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, चार अन्य घायलों को उपचार के बाद सीवान सदर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एक अन्य घायल को भी पटना भेजने की तैयारी की जा रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।