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पीएमसीएच में लगी आग; माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में लाखों की मशीनें,HIV सैंपल, स्टोर के सामान राख

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में लगी आग को फायर ब्रगेड के कर्मियों ने काफी मशक्कत करके बुझाया। विभाग के एचओडी प्रतुल्य नंदन ने बताया की शार्ट सर्किट से आग लगी।

पीएमसीएच में लगी आग; माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में लाखों की मशीनें,HIV सैंपल, स्टोर के सामान राख

PMCH Fire: बिहार के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सोमवार को आग लग गई। पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में लगी आग को फायर ब्रगेड के कर्मियों ने काफी मशक्कत करके बुझाया। विभाग के एचओडी प्रतुल्य नंदन ने बताया की शार्ट सर्किट से आग लगी। इस घटना में विभाग की कई मशीनें, लाइब्रेरी की किताबें और एचआईवी मरीजों से लिए नमूने जलकर नष्ट हो गए। अगलगी की घटना में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस घटना से पीएमसीएच में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। किसी के घायल होने या मौत की सूचना खबर लिखे जाने तक नहीं मिली है।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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