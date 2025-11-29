पटना के आवासीय विद्यालय में आग से हड़कंप; धुएं से 10 छात्राएं बेहोश

संक्षेप: पटना के आवासीय प्लस-2 विद्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिसमें 10 छात्राएं और दो कर्मी बेहोश हो गए। जिन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए सीएचसी अथमलगोला में भर्ती कराया गया।

पटना जिले के अथमलगोला के करजान गांव स्थित पिछड़ा वर्ग आवासीय प्लस टू विद्यालय में शनिवार की सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिसके बाद विद्यालय में अफरातफरी मच गई। धुएं-घबराहट से दस छात्राएं और दो कर्मी बेहोश हो गए। आनन-फानन में सभी को इलाज के लिए सीएचसी अथमलगोला में भर्ती कराया गया। घटना के वक्त छात्राएं नाश्ता कर रही थी। स्कूल में आग लगने की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया।

वहीं, बीडीओ राजेश कुमार और थानाधयक्ष नवीन कुमार मौके पर पहुंच विद्यालय प्रबंधन से घटना की जानकारी ली। इधर धुएं और घबराहट से बेहोश छात्राओं का इलाज में सीएचसी प्रभारी डॉ. अमन कुमार की पूरी टीम जुटी रही। इलाज के बाद सभी छात्राओं और कर्मियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिन छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसमें नीलम कुमारी, जूली कुमारी, सोनम कुमारी, रनीता कुमारी, ब्यूटी कुमारी, प्रिया कुमारी, अनुष्का कुमारी, प्रिया कुमारी, अदिति कुमारी, अणु कुमारी और स्कूल कर्मी राजू कुमार और पंकज कुमार शामिल हैं।