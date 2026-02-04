Hindustan Hindi News
जो गांव में हैं हीं नहीं उनपर एससी-एसटी एक्ट में केस, बिहार में गजब हुआ

संक्षेप:

पंचायत के मुखिया बिमल चंद्र खां, हरिनगर के दयाल झा, फूल झा सहित कई लोगों ने मंगलवार को कहा कि जब नामजद लोगों में से कई लोग गांव में नहीं हैं तो केस में उनका नाम कैसे डाल दिया गया। इस मामले में पुलिस को गहन जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ नियमसंगत कार्रवाई करनी चाहिए।

Feb 04, 2026 01:51 pm IST
बिहार के दरभंगा जिले में हुई एक मारपीट के बाद कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवा दिया गया जो पिछले काफी समय से गांव में है ही नहीं। जिले के कुशेश्वरस्थान थानांतर्गत हरिनगर गांव में गत 31 जनवरी को लेनदेन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने अधिकतर ऐसे लोगों पर एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज करा दिया है जो लंबे समय से गांव से बाहर रह रहे हैं।

इसे लेकर लोगों में स्थानीय पुलिस के प्रति खासी नाराजगी है। बता दें कि इस संदर्भ में मंगलवार को सोशल मीडिया पर प्राथमिकी की कॉपी भी वायरल हुई। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। इस बाबत पंचायत के मुखिया बिमल चंद्र खां, हरिनगर के दयाल झा, फूल झा सहित कई लोगों ने मंगलवार को कहा कि जब नामजद लोगों में से कई लोग गांव में नहीं हैं तो केस में उनका नाम कैसे डाल दिया गया।

इस मामले में पुलिस को गहन जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ नियमसंगत कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में थानाध्यक्ष अंकित चौधरी ने कहा कि अभी आवेदनों के अनुसार ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसकी जांच चल रही है। मालूम हो कि गत 31 जनवरी को मारपीट के बाद गांव में तनाव को देखते हुए अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ गांव के लोगों की बैठक हुई थी। इसमें मामले को शांत कर दिया गया था।

