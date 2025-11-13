Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsFIR order against RJD MLC Sunil Singh over statement Bihar face Nepal Bangladesh like situation
'बिहार में नेपाल-बांग्लादेश जैसे हालात होंगे' बयान पर फंसे राजद के सुनील सिंह, FIR का आदेश

संक्षेप: विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोलते हुए बिहार में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात बनने की चेतावनी देने पर राजद के एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ डीजीपी ने एफआईआर का आदेश दिया है।

Thu, 13 Nov 2025 06:51 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर विवादित बयान देने पर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के एमएलसी सुनील कुमार सिंह फंस गए हैं। बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने सुनील सिंह पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। सुनील ने अपने बयान में कहा था कि अगर बिहार चुनाव की मतगणना के दौरान अगर कोई हेराफेरी की गई तो बिहार की सड़कों पर भी वो दृश्य दिखाई देंगे जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में दिखे थे। राजद नेता के इस बयान से सियासी पारा गर्मा गया, जेडीयू ने इस पर पलटवार भी किया।

राजद एमएलसी सुनील सिंह ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कहा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हिलसा, परिहार, भोरे समेत 10 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को जबरन हरा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस चुनाव (2025) में भी केंद्र सरकार ने दबाव बनाकर मतदान चालू होने के बावजूद घोषणा करा दिया कि एनडीए पूर्ण बहुमत से आ रही है। इससे लाइन में लगे हुए मतदाताओं को भ्रमित किया गया।

उन्होंने कहा कि इसलिए हमने अपने मतगणना में लगे सभी पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस कैंडिडेट को जिताने के लिए जनता ने वोट दिया है, उसे हराने की कोशिश की गई तो या हमारा प्रत्याशी बाहर आएगा या फिर चुनाव अधिकारी बाहर आएंगे। इसके बाद नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों की सड़कों पर जो दृश्य देखने को मिले, वो देखने को मिलेंगे। आम जनता सड़क पर उतर जाएगी।

राजद नेता ने कहा कि पहली बार बिहार में इतना ज्यादा मतदान हुआ है। लोगों ने रोजगार के लिए तेजस्वी यादव को वोट दिया है। उन्होंने चुनाव पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 2020 वाली गलती इस बार नहीं करें, बिहार को नेपाल मत बनने दीजिए। उन्होंने चुनाव आयोग के एसआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी आड़ में गलत काम करने की शुरुआत की गई थी।

पटना के साइबर थाने में शिकायत दर्ज

राजद एमएलसी सुनील सिंह के इस बयान के खिलाफ पटना के साइबर थाने में शिकायत भी दर्ज हुई है। साइबर थाने की एएसआई खुशबू कुमारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए साइबर थानाधिकारी से राजद एमएलसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए गुरुवार को आवेदन दिया। इसमें कहा गया कि सुनील सिंह के द्वारा बिहार चुनाव की मतगणना को लेकर भड़काऊ टिप्पणी की जा रही है। इससे लोगों में वैमनस्य की भावना पैदा होने का आरोप लगाया गया है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
