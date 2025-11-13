काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह पर FIR, होटल में प्रचारकों को ठहराने पर फंसी
संक्षेप: Jyoti Singh: जांच में मामला सामने आया कि निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह के 18-20 प्रचारक चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद भी होटल में रूके थे। बिक्रमगंज थानाध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि एसडीएम के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
Jyoti Singh: काराकाट विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरी निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। निर्वाची पदाधिकारी काराकाट सह एसडीएम प्रभात कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उक्त जानकारी एसडीपीओ बिक्रमगंज द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।
विज्ञप्ति में बताया कि 11 नवंबर की मध्यरात्रि 12:25 बजे विंध्यावासिनी होटल में जांच के दौरान कई प्रचारकों के ठहरने का मामला प्रकाश में आया था। जांच में मामला सामने आया कि निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह के 18-20 प्रचारक चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद भी होटल में रूके थे। बिक्रमगंज थानाध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि एसडीएम के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
भोजपुरी अभिनेता और पावरस्टार के तौर पर मशहूर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने हाल ही में अपने फेसबुक पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इस वीडियो के जरिए ज्योति सिंह ने होटल में छापेमारी पर सवाल उठाया था। ज्योति सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्हें राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है। ज्योति सिंह ने यह भी आरोप लगाया था कि बिना महिला फोर्स के होटल में छापेमारी की गई थी।