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पूर्व मंत्री तेज प्रताप और सहयोगी मोतीलाल पर FIR, आकाश यादव ने की है शिकायत

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ पटना के पाटलिपुत्र थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। केस में उनके सहयोगी मोतीलाल यादव को भी अभियुक्त बनाया गया है।

पूर्व मंत्री तेज प्रताप और सहयोगी मोतीलाल पर FIR, आकाश यादव ने की है शिकायत

FIR on Tej Pratap Yadav: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के पुत्र और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के खिलाफ पटना के पाटलिपुत्रा थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। तेज प्रताप के सहयोगी मोतीलाल यादव को भी अभियुक्त बनाया गया है। छात्र नेता आकाश यादव शिकायत पर कांड दर्ज करके पटना पुलिस छानबीन में जुट गई है। इससे पहले आकाश यादव ने पटना सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ता आकाश यादव ने तेज प्रताप और उनके सहयोगी मोतीलाल पर उनके घर में जबरन घुसने का आरोप लगाया है। कहा है कि जब वे खाटू श्याम मंदिर राजस्थान में पूजा करने गए थे उसी दौरान पूर्व मंत्री और उनके सहयोगी जबरन घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। दरवा नहीं खोलने पर पीटने लगे। वॉश रूम जाने का बहाना बना कर दरवाजा खुलवाया और फिर वापस नहीं जा रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया है कि तेज प्रताप यादव ने परिजनों को धमकाया भी। यह घटना 6 जून की बताई जा रही है जब आकाश यादव की बुजुर्ग मां, बहन अनुष्का यादव, भांजी उज्जैनी और छोटा भाई मौजूद थे। उन्होंने आवेदन में कहा कि उनका पूरा परिवार काफी डरा हुआ है क्योंकि तेज प्रताप राजनैतिक रसूख वाले व्यक्ति हैं।

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आकाश यादव का आरोप है कि 6 जून की घटना पर उनका परिवार शांत रह गया तो 10 जून को उन्हें धमकाया गया। लॉरेंस विश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकी दी गई। अमेरिका के नंबर से व्हाट्सऐप कॉल करके कहा गया कि मंत्री जी के खिलाफ कहीं कुछ बोला तो गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। आकाश यादव ने फोन कॉल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य सुरक्षित होने का दावा किया है। उन्होंने 10 जून को चार पेज का आवेदन देकर तेज प्रताप यादव और मोतीलाल यादव के खिलाफ कांड दर्ज करके कार्रवाई की मांग की थी। गुरुवार को आकाश यादव की ओर से दिया गया आवदेन वायरल हो गया। आवेदन में कहा गया कि उनकी भांजी उज्जैनी से मिलने के लिए तेज प्रताप यादव अक्सर उनके घर में बगैर बुलाए आ जाते थे। प्रतिष्ठा धूमिल होने के डर से उनका परिवार खामोश रह जाता था।

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छात्र नेता आकाश यादव अनुष्का यादव के भाई हैं। अनष्का के साथ फोटो वीडियो वायरल होने के बाद तेज प्रताप को लालू यादव ने पार्टी और परिवार से निकाल दिया था। पब्लिक डोमेन में अनुष्का यादव को तेज प्रताप की कथित प्रेमिका(पत्नी) बताया जाता है। अनुष्का की एक बेटी है जिसका नाम उज्जैनी है। तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उज्जैनी उनकी बेटी नहीं है। दोनों से उनका कोई नाता नहीं है।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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