शादी से पहले मंगेतर संग किया सेक्स, वीडियो वायरल; युवक पर होने वाली सास ने किया FIR

लड़की की मां ने बताया कि बेटी की शादी तय कर दी थी। होने वाला दामाद बेटी को शादी तोड़ने की धमकी देकर ले गया और शारीरिक संबंध बनाया। चुपके से इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।

बिहार के पश्चिम चंपारण में एक लड़के ने ऐसा काम कर दिया कि शादी से पहले ही होने वाली सास ने उसे जेल भेजने की तैयारी कर दी है। महिला के बयान पर युवक पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोपी युवक फरार है जबकि पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। मामला मटियारिया के एक गाँव का है। जानकारी के मुताबिक शादी तय होने के बाद भावी दुल्हा ने होने वाली पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है।

शादी से पहले लड़की के घर जाता था युवक पीड़ित लड़की की मां ने मटियरिया थाना में भावी दामाद विश्वजीत कुमार पर एफआईआर दर्ज कराई है। लड़की की मां ने एफआईआर में बताया है कि उसने अपनी 17 वर्षीय पुत्री की शादी एक वर्ष पहले विश्वजीत कुमार से तय की। शादी वर्ष 2025 में छठ पर्व के बाद होना निश्चित हुआ। शादी तय होने के बाद विश्वजीत कुमार अक्सर उनके यहा आता जाता था। उनकी बेटी से बात करता था। मना करने पर शादी न करने की धमकी देता था।

शारीरिक संबंध का वीडियो बना लिया आरोपी उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर कर ले गया और एक दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी ने चोरी छिपे मोबाइल से वीडियो बना लिया। इसके बाद 31 जुलाई की सुबह उनकी बेटी का नग्न वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। लड़की के परिजनों ने इसकी शिकायत अभियुक्त के परिवार वालों से किया तो उसके घर वाले बोले कि वे लोग खुद उसकी हरकत से परेशान है।