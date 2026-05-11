अररिया के भ्रष्ट EO पर FIR दर्ज, 1.12 करोड़ का डस्टबिन घपच गए विनोद कुमार; फिलहाल मधुबनी पोस्टेड हैं

जोकीहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जिले में हड़कंप मचा है। तत्कालीन ईओ पर अपने कार्यकाल के दौरान डस्टबिन सहित अन्य सामग्रियों के क्रय में विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर वित्तीय अनियमितता करने और सरकारी राशि दुरूपयोग करने का आरोप है।

वित्तीय अनियमितता व सरकारी राशि दुरूपयोग मामले में अररिया जोकीहाट नगर पंचायत के तत्कालीन ईओ विनोद कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। यह कार्रवाई जोकीहाट नगर पंचायत के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी मो आतिउर रहमान ने की। जोकीहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जिले में हड़कंप मचा है। तत्कालीन ईओ पर अपने कार्यकाल के दौरान डस्टबिन सहित अन्य सामग्रियों के क्रय में विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर वित्तीय अनियमितता करने और सरकारी राशि दुरूपयोग करने का आरोप है। यह सरकारी राशि लगभग 1.12 करोड़ बतायी गयी है। यहां बता दें कि विनोद कुमार 2022 से 2024 तक जोकीहाट नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर रहे। इस दौरान उन पर गड़बड़ी का आरोप लगता रहा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया गया कि फिलहाल आरोपी विनोद कुमार मधुबनी जिले के नगर पंचायत फुलपरास में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

क्या है पूरा मामला 2022 में जोकीहाट नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में विनोद कुमार (पर्यवेक्षीय संवर्ग) ने योगदान लिया। कुछ दिन तक तो ठीक-ठाक रहा लेकिन इसके बाद से ही जोकीहाट नपं के मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद व अन्य पार्षदों ने एकजुट होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौारान डस्टबिन सहित अन्य सामानों की खरीददारी में गड़बड़ी का आरोप लगाते रहे। इसी बीच मुख्य पार्षद की अगुआई में पार्षकों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन डीएम इनायत खान से मिलकर उन्हें इस संबंध में पूरी जानकारी दी। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत की।

जांच में आरोप सही पाए गए इधर मामले को गंभीरता से लेते डीएम ने तुरंत पांच सदस्यीय जांच टीम गठित की। जांच में वित्तीय गड़बड़ी की शिकायतें सही पाई गयी। इसके बाद अररिया सदर एसडीओ द्वारा जोकीहाट नपं के ईओ विनोद कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र ‘क’ गठित कर साक्ष्य सहित नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के प्रधान सचिव को भेजा गया। यह एक नवंबर 2023 की बात है। दो साल बाद 30 अप्रैल 2026 को नगर विकास एवं आवास विभाग पटना ने इस पत्र के आलोक में कार्रवाई का निर्देश दिया। इसी निर्देश पर जोकीहाट नगर पंचायत के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी मो आतिउर रहमान ने तत्कालीन ईओ के खिलाफ जोकीहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।