अररिया के भ्रष्ट EO पर FIR दर्ज, 1.12 करोड़ का डस्टबिन घपच गए विनोद कुमार; फिलहाल मधुबनी पोस्टेड हैं

अररिया के भ्रष्ट EO पर FIR दर्ज, 1.12 करोड़ का डस्टबिन घपच गए विनोद कुमार; फिलहाल मधुबनी पोस्टेड हैं
जोकीहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जिले में हड़कंप मचा है। तत्कालीन ईओ पर अपने कार्यकाल के दौरान डस्टबिन सहित अन्य सामग्रियों के क्रय में विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर वित्तीय अनियमितता करने और सरकारी राशि दुरूपयोग करने का आरोप है।
वित्तीय अनियमितता व सरकारी राशि दुरूपयोग मामले में अररिया जोकीहाट नगर पंचायत के तत्कालीन ईओ विनोद कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। यह कार्रवाई जोकीहाट नगर पंचायत के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी मो आतिउर रहमान ने की। जोकीहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जिले में हड़कंप मचा है। तत्कालीन ईओ पर अपने कार्यकाल के दौरान डस्टबिन सहित अन्य सामग्रियों के क्रय में विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर वित्तीय अनियमितता करने और सरकारी राशि दुरूपयोग करने का आरोप है। यह सरकारी राशि लगभग 1.12 करोड़ बतायी गयी है। यहां बता दें कि विनोद कुमार 2022 से 2024 तक जोकीहाट नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर रहे। इस दौरान उन पर गड़बड़ी का आरोप लगता रहा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया गया कि फिलहाल आरोपी विनोद कुमार मधुबनी जिले के नगर पंचायत फुलपरास में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।
क्या है पूरा मामला
2022 में जोकीहाट नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में विनोद कुमार (पर्यवेक्षीय संवर्ग) ने योगदान लिया। कुछ दिन तक तो ठीक-ठाक रहा लेकिन इसके बाद से ही जोकीहाट नपं के मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद व अन्य पार्षदों ने एकजुट होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौारान डस्टबिन सहित अन्य सामानों की खरीददारी में गड़बड़ी का आरोप लगाते रहे। इसी बीच मुख्य पार्षद की अगुआई में पार्षकों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन डीएम इनायत खान से मिलकर उन्हें इस संबंध में पूरी जानकारी दी। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत की।
जांच में आरोप सही पाए गए
इधर मामले को गंभीरता से लेते डीएम ने तुरंत पांच सदस्यीय जांच टीम गठित की। जांच में वित्तीय गड़बड़ी की शिकायतें सही पाई गयी। इसके बाद अररिया सदर एसडीओ द्वारा जोकीहाट नपं के ईओ विनोद कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र ‘क’ गठित कर साक्ष्य सहित नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के प्रधान सचिव को भेजा गया। यह एक नवंबर 2023 की बात है। दो साल बाद 30 अप्रैल 2026 को नगर विकास एवं आवास विभाग पटना ने इस पत्र के आलोक में कार्रवाई का निर्देश दिया। इसी निर्देश पर जोकीहाट नगर पंचायत के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी मो आतिउर रहमान ने तत्कालीन ईओ के खिलाफ जोकीहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।
मामले की पुष्टि करते हुए जोकीहाट नपं के ईओ मो आतिउर रहमान ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के संयुक्त निदेशक के निर्देश के आलोक में तत्कालीन ईओ विनोद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर एक करोड़ से अधिक की सरकारी राशि दुरूपयोग का आरोप है। वहीं जोकीहाट थानेदार राजीव कुमार झा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। वरीय अधिकारियों को जानकारी दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें