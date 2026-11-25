बिहार की महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी और गाली-गलौज करना यूट्यूबर यश माहेश्वरी को भारी पड़ गया। यूट्यूब चैनल पर आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित किए जाने के मामले में पटना साइबर थाने में उसके खिलाफएफआईआर दर्ज की गई है।

छठ पूजा के दौरान बिहार की महिलाओं के सिंदूर को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में यूट्यूबर और स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ पटना साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई उनके यूट्यूब चैनल पर महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी वाला वीडियो प्रसारित किए जाने के मामले में की गई है।

पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, पटना साइबर थाना की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि यूट्यूब चैनल @Almostyash (यश माहेश्वरी) पर बिहार की महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणियां और गाली-गलौज की गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 नवंबर को कांड संख्या 1550/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के मुताबिक, इस तरह की टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने और विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा होने की आशंका थी। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1), 79, 351 और 352 के साथ आईटी एक्ट की धारा 66(C) और 66(D) लगाई गई हैं। पटना साइबर पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।

वीडियो जारी कर माफी मांगी उधर, छठ पूजा पर बिहार की महिलाओं के सिंदूर को लेकर अश्लील टिप्पणी करने के बाद स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी ने माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उनकी टिप्पणी का विरोध शुरू हो गया था। राजनीतिक नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कार्रवाई की मांग की थी।

अपने यूट्यूब चैनल पर जारी माफीनामे के वीडियो में यश माहेश्वरी ने कहा कि उन्हें बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि उनका किसी की धार्मिक भावनाओं या छठ पर्व मनाने वालों को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। इसके बावजूद वह मानते हैं कि इस तरह का मजाक करना उनकी गलती थी। उन्होंने कहा कि वह अपनी गलती से सीखेंगे और भविष्य में इस तरह की टिप्पणी करने से बचेंगे। उन्होंने उन सभी लोगों से दोबारा माफी मांगी, जिनकी भावनाएं उनकी टिप्पणी से आहत हुई हैं।