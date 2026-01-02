नर्स अंजलि की मौत पर डॉक्टर पर FIR, सीसीटीवी वीडियो खोलेगा राज; रेलवे ट्रैक पर मिली थी लाश

संक्षेप: अंजलि मौत की जांच और समीक्षा के लिए रेल आईजी पी कन्नन स्वयं छपरा पहुंचे और उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की। उन्होंने मामले से जुड़े तमाम पहलुओं की गहराई से समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

बिहार के छपरा जंक्शन के समीप रेल ट्रैक पर नर्स अंजलि का क्षत-विक्षत शव मिलने के मामले में रेल आईजी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुरुवार को गहन समीक्षा की। इधर परिजनों के आवेदन के आधार पर अंजलि मौत मामले में डॉ पंकज, अखिलेश कुमार और फिरोज केशर को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि यह मामला हत्या है या आत्महत्या, इसी बिंदु पर फिलहाल जांच केंद्रित है।

उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा अंजलि मौत प्रकरण की जांच और समीक्षा के लिए रेल आईजी पी कन्नन स्वयं छपरा पहुंचे और उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में विस्तृत बैठक की। इस दौरान उन्होंने मामले से जुड़े तमाम पहलुओं की गहराई से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में रेल आईजी.पी कन्नन के साथ रेल डीआईजी राजीव मिश्रा, सारण रेंज के डीआईजी निलेश कुमार, मुजफ्फरपुर रेल एसपी, छपरा के सीनियर एसपी डॉ कुमार आशीष सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे।

डॉक्टर की क्लीनिक और सीसीटीवी फुटेज की जांच रेल आईजीपी ने गुरुवार को संबंधित डॉक्टर की क्लीनिक का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्लीनिक में लगे सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की और फुटेज खंगालने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से अंजलि की अंतिम गतिविधियों और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में मदद मिल सकती है। अधिकारियों के मुताबिक क्लीनिक और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित कर लिया गया है और तकनीकी टीम द्वारा उसका विश्लेषण किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर फुटेज को फॉरेंसिक लैब भी भेजा जाएगा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा।

फॉरेंसिक टीम पहले भी कर चुकी है जांच मुजफ्फरपुर रेल एसपी वीणा कुमारी के नेतृत्व में फॉरेंसिक जांच टीम घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा चुकी है। टीम ने रेलवे ट्रैक, आसपास के क्षेत्र और संभावित रास्तों से नमूने एकत्र किए थे। इन नमूनों की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

मृतका के परिजनों से मिले रेल डीआईजी रेल डीआईजी राजीव मिश्रा ने इस मामले में मृतका अंजलि के पिता और भाई से भी मुलाकात की। उन्होंने परिजनों से घटना से जुड़ी जानकारी ली और उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने कहा कि परिजनों द्वारा दिए गए हर बिंदु को जांच में शामिल किया जाएगा और किसी भी साक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।