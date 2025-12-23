Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFIR filed against Bihar kathavachak Shravan Das charges of raping a minor and forcing her to abortion
बिहार के कथावाचक श्रवण दास पर FIR, नाबालिग से रेप और अबॉर्शन का आरोप

बिहार के कथावाचक श्रवण दास पर FIR, नाबालिग से रेप और अबॉर्शन का आरोप

संक्षेप:

प्राथमिकी के मुताबिक कथावाचक श्रवण दास पीड़िता के घर में ही किराए का कमरा लेकर रहता था। आरोप है कि घर में किसी के न होने का फायदा उठाकर उसने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा दिया और करीब एक साल तक उसका शारीरिक शोषण किया।

Dec 23, 2025 03:35 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, दरभंगा
share Share
Follow Us on

बिहार के प्रसिद्ध कथावचक श्रवण दास और उनके गुरु राम उदित दास उर्फ मौनी बाबा पर दरभंगा के महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में डीएसपी सदर राजीव कुमार ने कहा की कथावाचक के खिलाफ 182/25 प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। FSL की टीम से भी जांच कराई जा रही है। वहीं पीड़िता का बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया जा रहा है। पीड़ित लड़की का मेडिकल जांच कराया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के बाद त्वरित कार्यवाई की जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आपको बता दें बंद कमरे में कथावाचक श्रवण दास और नाबालिग लड़की की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोप है कि 29 नवंबर 2024 को मौनी बाबा ने अपने भतीजे कथावाचक श्रवण दास की शादी बंद कमरे में करवा दी और परिजनों पर मामला दर्ज नहीं करने का दबाव बनाया। प्राथमिकी के मुताबिक कथावाचक श्रवण दास पीड़िता के घर में ही किराए का कमरा लेकर रहता था।

आरोप है कि घर में किसी के न होने का फायदा उठाकर उसने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा दिया और करीब एक साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। इस दौरान लड़की के गर्भवती होने पर उसे दो बार जबरन दवा खिलाकर गर्भपात कराया गया। पीड़िता की मां का आरोप है कि जब इस घटना की जानकारी महंत मौनी बाबा को दी गई, तो उन्होंने बालिग होने पर शादी कराने का आश्वासन दिया। फिलहाल अब इस मामले की जांच में दरभंगा पुलिस जुट गई है।