थानेदार पर FIR, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी समेत 4 को नोटिस; लॉकअप में टॉर्चर पर NHRC सख्त

11 मार्च 2025 की सुबह करीब 3 बजे पानापुर करियात थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद ने सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवारा रुपनाथ निवासी अमन कुमार को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया और बेरहमी से पिटाई की। मानवाधिकार आयोग ने थानेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

NHRC Order of FIR on SHO in Bihar: बिहार के मुजफ्फरपुर में थाना लॉक-अप में युवक की बेरहमी से पिटाई और अवैध वसूली के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने तत्कालीन थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद के खिलाफ 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित युवक रौशन कुमार की मां वीणा देवी को थाने बुलाकर आवेदन लिया, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। मामले में बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम और एसएसपी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पानापुर करियात थाना का है। आयोग के आदेश से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है।

क्या है मामला? 11 मार्च 2025 की सुबह करीब 3 बजे पानापुर करियात थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद ने सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवारा रुपनाथ निवासी अमन कुमार को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया। अमन से मिलने पहुंचे उसके बहनोई रौशन प्रताप सिंह से थानाध्यक्ष ने एक लाख रुपये की मांग की। विरोध करने पर रौशन को भी हाजत में बंद कर दिया गया।

हाथ-पैर बांध कर पीटा, छोड़ने के लिए लिया 70 हजार आरोप है कि रौशन का मुंह, हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पीटा गया। परिवार के पहुंचने पर 70 हजार रुपये लेकर दोनों को छोड़ा गया। रौशन की अपाचे बाइक भी जब्त कर ली गई और उसे लौटाने के लिए 30 हजार रुपये अलग से मांगे गए। पिटाई से गंभीर रूप से घायल रौशन को पीएचसी कांटी से एसकेएमसीएच रेफर करना पड़ा था।

आदेश के बाद थाने में हड़कंप

आयोग के आदेश के बाद पानापुर करियात थाना हरकत में आया। रविवार को थानाध्यक्ष ने पीड़ित रौशन प्रताप सिंह की मां वीणा सिंह के नाम बीएनएसएस 94 के तहत नोटिस जारी कर 24 घंटे में थाना आने को कहा। शाम को ही वीणा सिंह ने तत्कालीन थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन दे दिया। आरोपी दारोगा राजबल्लभ के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। वीणा सिंह ने कहा है कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

"सिस्टम की पोल खोलता मामला" - अधिवक्ता