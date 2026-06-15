थानेदार पर FIR, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी समेत 4 को नोटिस; लॉकअप में टॉर्चर पर NHRC सख्त
11 मार्च 2025 की सुबह करीब 3 बजे पानापुर करियात थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद ने सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवारा रुपनाथ निवासी अमन कुमार को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया और बेरहमी से पिटाई की। मानवाधिकार आयोग ने थानेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
NHRC Order of FIR on SHO in Bihar: बिहार के मुजफ्फरपुर में थाना लॉक-अप में युवक की बेरहमी से पिटाई और अवैध वसूली के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने तत्कालीन थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद के खिलाफ 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित युवक रौशन कुमार की मां वीणा देवी को थाने बुलाकर आवेदन लिया, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। मामले में बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम और एसएसपी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पानापुर करियात थाना का है। आयोग के आदेश से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है।
क्या है मामला?
11 मार्च 2025 की सुबह करीब 3 बजे पानापुर करियात थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद ने सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवारा रुपनाथ निवासी अमन कुमार को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया। अमन से मिलने पहुंचे उसके बहनोई रौशन प्रताप सिंह से थानाध्यक्ष ने एक लाख रुपये की मांग की। विरोध करने पर रौशन को भी हाजत में बंद कर दिया गया।
हाथ-पैर बांध कर पीटा, छोड़ने के लिए लिया 70 हजार
आरोप है कि रौशन का मुंह, हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पीटा गया। परिवार के पहुंचने पर 70 हजार रुपये लेकर दोनों को छोड़ा गया। रौशन की अपाचे बाइक भी जब्त कर ली गई और उसे लौटाने के लिए 30 हजार रुपये अलग से मांगे गए। पिटाई से गंभीर रूप से घायल रौशन को पीएचसी कांटी से एसकेएमसीएच रेफर करना पड़ा था।
आदेश के बाद थाने में हड़कंप
आयोग के आदेश के बाद पानापुर करियात थाना हरकत में आया। रविवार को थानाध्यक्ष ने पीड़ित रौशन प्रताप सिंह की मां वीणा सिंह के नाम बीएनएसएस 94 के तहत नोटिस जारी कर 24 घंटे में थाना आने को कहा। शाम को ही वीणा सिंह ने तत्कालीन थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन दे दिया। आरोपी दारोगा राजबल्लभ के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। वीणा सिंह ने कहा है कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
"सिस्टम की पोल खोलता मामला" - अधिवक्ता
यह जानकारी देते हुए अधिवक्ता एसके झा ने कहा, "एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए पीड़ित परिवार को पटना से दिल्ली तक दौड़ लगानी पड़ी। यह सरकार की व्यवस्था की पोल खोलता है।" उन्होंने भरोसा जताया कि एनएचआरसी से पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। इस मामले में डीजीपी, मुख्य सचिव, मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी से जवाब तलब किया गया है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें