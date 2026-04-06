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RJD विधायक ओसामा पर सीवान में FIR , शहाबुद्दीन के बेटे पर गंभीर आरोप; 1 कांड में 3 मुकदमा

Apr 06, 2026 05:57 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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चंदन सिंह की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में रघुनाथपुर के राजद विधायक ओसामा शहाब व डब्लू खान पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा ऑटो चालक और पुलिस ने भी एक-एक एफआईआर दर्ज करायी है।

RJD विधायक ओसामा पर सीवान में FIR , शहाबुद्दीन के बेटे पर गंभीर आरोप; 1 कांड में 3 मुकदमा

FIR on RJD MLA Osama:सीवान के रघुनाथपुर से राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के विधायक और बाहुबली पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब पर सीवान में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। रघुनाथपुर थाने में ओसामा पर चंदन सिंह ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। चंदन सिंह पर भी केस दर्ज कराया गया है। एक कांड में कुल मिलाकर तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जिले के एमएचनगर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव के समीप रविवार रात को साइड लेने को लेकर एक ऑटो चालक और स्कार्पियो पर सवार चंदन सिंह के बीच हुए विवाद में घटना के दौरान ईंट-पत्थर व गोली चलाने की भी बात बतायी जा रही है। इस घटना के दौरान हमले को लेकर डिबी गांव निवासी चंदन सिंह की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में रघुनाथपुर के राजद विधायक ओसामा शहाब व डब्लू खान पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा ऑटो चालक और पुलिस ने भी एक-एक एफआईआर दर्ज करायी है।

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दोनों पक्षों से छह गिरफ्तार

चंदन सिंह की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि रविवार की देर शाम चंदन सिंह एक कार्यक्रम से घर लौट रहे थे तो उनपर गोली चलाई गई। इसमें उन्होंने रघुनाथपुर विधायक ओसामा शहाब और उनके सहयोगी डबलू खान को अभियुक्त बनाया है। दूसरी एफआईआर सेमरी निवासी ऑटो चालक ऐनुल हक ने दर्ज कराई है। ऑटो चालक ने साइड लेने को लेकर स्कार्पियो सवारों द्वारा गाली-गलौज करने व जान मारने की नीयत से गोली चलाने का आरोप लगाया है। इस कांड में चंदन सिंह समेत कुल छह लोगों को आरोपित किया गया है।

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पुलिस पर हमले का भी एफआईआर

इसी मामले में तीसरी एफआईआर एमएचनगर थाने में पदस्थापित पुअनि मधुरिमा मनीषा ने दर्ज करायी है। आवेदन में बताया है कि थानाध्यक्ष द्वारा सूचना दी गयी थी कि स्कार्पियो सवार लोगों पर भीड़ ने हमला कर दिया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्कार्पियो सवारों को निकालने में जुट गयी। तभी स्कार्पियो सवार लोगों की जान लेने की नीयत से ग्रामीणों द्वारा ईंट -पत्थर चलाया जाने लगा। इस घटना में बीच बचाव में जुटे पुलिस का एक जवान घायल हो गया। घटना स्थल पर कई लोगों द्वारा चंदन सिंह को जान से मारने की बात कही जा रही थी। हमला करने के मामले में पुलिस ने चार नामजद सहित 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंदन सिंह समेत छह लोग और दसरे पक्ष के ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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क्या कहते हैं एसपी

एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि एमएचनगर थाना क्षेत्र में रविवार को हुए विवाद में ऑटो चालक व चंदन सिंह ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जबकि विवाद की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव करने के मामले में पुलिस की ओर से भी एक एफआईआर दर्ज की गयी है। इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। आवश्यक दिशा-निर्देश स्थानीय पुलिस को दे दिया गया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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