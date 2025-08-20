FIR against Rahul Gandhi Tejashwi Yadav drivers Thar ran over policeman foot in Nawada राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ड्राइवर पर FIR, नवादा में पुलिसकर्मी के पैर पर चढ़ गई थी थार, Bihar Hindi News - Hindustan
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की थार गाड़ी से टक्कर लगने पर नवादा में एक पुलिसकर्मी को चोट लग गई। अब इस मामले में थार चलाने वाले ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज हो गई है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, नवादाWed, 20 Aug 2025 08:52 PM
बिहार वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की गाड़ी चला रहे ड्राइवर पर नवादा में एफआईआर हुई है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंगलवार को काले रंग की थार गाड़ी की टक्कर से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। नवादा सदर एसडीपीओ-1 के बॉडीगार्ड महेश कुमार के पैर पर राहुल की गाड़ी का टायर चढ़ गया था। महेश की ओर से नवादा नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।