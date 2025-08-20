राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ड्राइवर पर FIR, नवादा में पुलिसकर्मी के पैर पर चढ़ गई थी थार

बिहार वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की गाड़ी चला रहे ड्राइवर पर नवादा में एफआईआर हुई है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंगलवार को काले रंग की थार गाड़ी की टक्कर से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। नवादा सदर एसडीपीओ-1 के बॉडीगार्ड महेश कुमार के पैर पर राहुल की गाड़ी का टायर चढ़ गया था। महेश की ओर से नवादा नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।