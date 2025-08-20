Hindi NewsBihar NewsFIR against Rahul Gandhi Tejashwi Yadav drivers Thar ran over policeman foot in Nawada
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ड्राइवर पर FIR, नवादा में पुलिसकर्मी के पैर पर चढ़ गई थी थार
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की थार गाड़ी से टक्कर लगने पर नवादा में एक पुलिसकर्मी को चोट लग गई। अब इस मामले में थार चलाने वाले ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज हो गई है।
Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, नवादाWed, 20 Aug 2025 08:52 PM
बिहार वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की गाड़ी चला रहे ड्राइवर पर नवादा में एफआईआर हुई है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंगलवार को काले रंग की थार गाड़ी की टक्कर से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। नवादा सदर एसडीपीओ-1 के बॉडीगार्ड महेश कुमार के पैर पर राहुल की गाड़ी का टायर चढ़ गया था। महेश की ओर से नवादा नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
