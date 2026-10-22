फेसबुक पर वित्त विभाग का विज्ञापन फिर ठगी का खेल, कारोबारी से यूं ऐंठ लिए लाखों रुपये

पटना में एक कारोबारी फेसबुक पर एक फर्जी विज्ञापन के चक्कर में फंस गए। यह फर्जी विज्ञापन वित्त विभाग के नाम से निकाला गया था। इसमें निवेश का झांसा देकर हैरतअंगेज तरीके से ठगी की गई है।

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। फेसबुक पर व्यापार में निवेश का झांसा देकर एप के माध्यम से 18 लाख रुपये से अघिक की ठगी का ममाला सामने आया है। बिहार की राजधानी पटना में सुलतानगंज थाना क्षेत्र के पत्थर की मस्जिद निवासी पीड़ित ने इस बाबत साइबर थाना में शिकायत दर्ज करायी है। पीड़ित मनोज जायसवाल के पुत्र रोहन कुमार ने बताया कि उनका टेंट का व्यवसाय है। पिताजी ने कारोबार में निवेशकर मोटा मुनाफा कमाने को लेकर फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा। इसमें वित्त मंत्रालय से संबंधित योजनाओं में निवेश का झांसा देकर कोरा ट्रे्ड इंवेस्टमेंट के नाम से एक ऐप का का लिंक मिला। इस पर क्लिक करने के बाद निवेश को लेकर व्हाट्सएप पर संदेश आना शुरू हुआ। पहले पंजीकरण के नाम पर 18,500 रुपये लिए गए। उसके बाद निवेश में मोटे मुनाफे का झांसा देकर कुल 18 लाख 23 हजार 643 रुपये की ठगी कर ली गई। पुलिस जांच कर रही है।

पीड़ित के पुत्र रोहन कुमार ने बताया कि 17 जून से 30 जुलाई के बीच लगातार उनके पिता से ठगी का खेल चलता रहा। पहले साइबर ठगों ने 16,23,643 रुपये की ठगी की। इसके बाद बताया कि मुनाफे के साथ कुल जमा राशि 33 लाख हो चुकी है। जब पैसे वापस मांगे गए तो ठगों ने पैसे निकालने के नाम पर आठ प्रतिशत बैंक फीस मांगी। पिताजी ने झांसे में आकर दो लाख रुपये और दे दिए। जब पैसे नहीं मिले तो उन्होंने पूरी बात बेटे रोहन को बतायी। उन्होंने दिए गए व्हाट्य एप नंबर पर बात की तो ठगी की आशंका हुई। रोहन ने बताया कि व्हाट्सएप के अधिकतर नंबर यूके के होते थे।

क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन कर्मी बन 98 हजार ठगे इधर पटना में ही क्रेडिट कार्ड से स्वास्थ्य बीमा खरीदे जाने का झांसा देकर 98 हजार रुपये ठग लिए गए। पीड़ित जक्कनपुर थानांतर्गत दो पुलवा दुर्गा मंदिर रोड के अशोक झा (49) ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित के मुताबिक उनके क्रेडिट कार्ड से संबंधित बैंक सेवा के नाम पर कॉल आई। बताया गया कि उनके क्रेडिट कार्ड से एक स्वास्थ्य बीमा खरीदा गया है, जिसकी किस्त जमा नहीं की गई है।