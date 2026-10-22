Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फेसबुक पर वित्त विभाग का विज्ञापन फिर ठगी का खेल, कारोबारी से यूं ऐंठ लिए लाखों रुपये

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
Follow us on Google News
share

पटना में एक कारोबारी फेसबुक पर एक फर्जी विज्ञापन के चक्कर में फंस गए।  यह फर्जी विज्ञापन वित्त विभाग के नाम से निकाला गया था। इसमें निवेश का झांसा देकर हैरतअंगेज तरीके से ठगी की गई है।

Representative image
फेसबुक पर वित्त विभाग का फर्जी विज्ञापन डालकर ठगी का मामला सामने आया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। फेसबुक पर व्यापार में निवेश का झांसा देकर एप के माध्यम से 18 लाख रुपये से अघिक की ठगी का ममाला सामने आया है। बिहार की राजधानी पटना में सुलतानगंज थाना क्षेत्र के पत्थर की मस्जिद निवासी पीड़ित ने इस बाबत साइबर थाना में शिकायत दर्ज करायी है। पीड़ित मनोज जायसवाल के पुत्र रोहन कुमार ने बताया कि उनका टेंट का व्यवसाय है। पिताजी ने कारोबार में निवेशकर मोटा मुनाफा कमाने को लेकर फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा। इसमें वित्त मंत्रालय से संबंधित योजनाओं में निवेश का झांसा देकर कोरा ट्रे्ड इंवेस्टमेंट के नाम से एक ऐप का का लिंक मिला। इस पर क्लिक करने के बाद निवेश को लेकर व्हाट्सएप पर संदेश आना शुरू हुआ। पहले पंजीकरण के नाम पर 18,500 रुपये लिए गए। उसके बाद निवेश में मोटे मुनाफे का झांसा देकर कुल 18 लाख 23 हजार 643 रुपये की ठगी कर ली गई। पुलिस जांच कर रही है।

पीड़ित के पुत्र रोहन कुमार ने बताया कि 17 जून से 30 जुलाई के बीच लगातार उनके पिता से ठगी का खेल चलता रहा। पहले साइबर ठगों ने 16,23,643 रुपये की ठगी की। इसके बाद बताया कि मुनाफे के साथ कुल जमा राशि 33 लाख हो चुकी है। जब पैसे वापस मांगे गए तो ठगों ने पैसे निकालने के नाम पर आठ प्रतिशत बैंक फीस मांगी। पिताजी ने झांसे में आकर दो लाख रुपये और दे दिए। जब पैसे नहीं मिले तो उन्होंने पूरी बात बेटे रोहन को बतायी। उन्होंने दिए गए व्हाट्य एप नंबर पर बात की तो ठगी की आशंका हुई। रोहन ने बताया कि व्हाट्सएप के अधिकतर नंबर यूके के होते थे।

ये भी पढ़ें:टाइगर श्रॉफ फायरिंग: मुंबई की लड़की से शादी करने वाला था ऋतिक, मां ने क्या बताया

क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन कर्मी बन 98 हजार ठगे

इधर पटना में ही क्रेडिट कार्ड से स्वास्थ्य बीमा खरीदे जाने का झांसा देकर 98 हजार रुपये ठग लिए गए। पीड़ित जक्कनपुर थानांतर्गत दो पुलवा दुर्गा मंदिर रोड के अशोक झा (49) ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित के मुताबिक उनके क्रेडिट कार्ड से संबंधित बैंक सेवा के नाम पर कॉल आई। बताया गया कि उनके क्रेडिट कार्ड से एक स्वास्थ्य बीमा खरीदा गया है, जिसकी किस्त जमा नहीं की गई है।

जब पीड़ित ने कहा कि उन्होंने कोई बीमा नहीं खरीदा है तो ठग ने कहा कि आप बीमा को बंद करवा दीजिए। जब पीड़ित ने कहा कि वो बैंक जाकर ये काम करवा देंगे तो ठगों ने उन्हे अंतिम तिथि का झांसा देकर एक लिंक भेजकर उसके माध्यम से बीमा बंद करवाने का झंसा दिया। लिंक पर क्लिक करते ही उनके पास क्रेडिट कार्ड से संबंधित ओटीपी आने लगे। इसके बाद कुल 98 हजार रुपये की ठगी कर ली गई।

ये भी पढ़ें:बिहार: मुखिया के बेटे ने पहले घर बुलाया फिर पत्नी से मिलवाने की बात कह किया रेप
ये भी पढ़ें:बिहार MLC चुनाव: हर सीट पर कांटे की टक्कर, निर्दलीय दे रहे कड़ी चुनौती
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsफेसबुक पर वित्त विभाग का विज्ञापन फिर ठगी का खेल, कारोबारी से यूं ऐंठ लिए पैसे