बिहार में अंतिम मतदाता सूची का आज प्रकाशन, वोटर लिस्ट में छूटा हो नाम तो क्या करें

वहीं, राज्य के करीब तीन लाख मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए जाने को लेकर नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में एसआईआर के दौरान मृतक, स्थानांतरित एवं दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं के नाम शामिल नहीं होंगे ।

अब भी मतदाता सूची में नाम होगा शामिल

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी जिनके नाम इस सूची में शामिल नहीं है, वो अपना नाम शामिल करा सकेंगे। उन्हें फॉर्म - 6 भरकर संबंधित क्षेत्र के बूथ स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) के पास जमा करना होगा। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन या ऑफलाइन भी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया चुनाव के दौरान नामांकन तिथि के अंतिम दिन से 8 दिन पहले तक किया जा सकता है। सात दिनों तक आवेदन नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाता है। कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होने पर, निर्वाची पदाधिकारी नाम शामिल किए जाने की मंजूरी 8 वें दिन देते हैं तो, मतदाता वोट कर सकता है।