बिहार में फिल्मी स्टाइल में लूटपाट, दिनदहाड़े दुकानदार को बंधक बना लाखों के गहने ले भाग लुटेरे
वैशाली जिले के मदरना चौक स्थित जय मां वैष्णवी ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार में शनिवार दोपहर बेखौफ अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपाचे बाइक पर सवार तीन हथियारबंद अपराधी दुकान में घुसे और दुकानदार को बंधक बनाकर 18 लाख रुपए के आभूषण लूट ले गए। पुलिस जांच में जुटी है।
पीड़ित चिंतामणीपुर गांव निवासी दुकानदार श्रवण साह ने बताया कि अपराधियों ने उसके पुत्र रोहित कुमार को भी मारकर घायल कर दिया है। श्रवण साह के अनुसार अपराधी करीब 70-80 हजार रुपये नकद और लगभग 18 लाख रुपये के सोना-चांदी के आभूषण लूटकर ले गए। उन्होंने बताया कि करीब आठ किलो चांदी एवं 60 ग्राम सोना सहित नकद लूट हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी आराम से अपाचे बाइक पर सवार होकर जतकौली घाट की ओर फरार हो गए।
वैशाली में आभूषण दुकान से 18 लाख की लूट,केस
इधर समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर महावीर चौक के निकट शुक्रवार रात बदमाशों ने एक जेवर दुकान में गार्ड का हाथ-पैर और मुंह बांधकर लूटपाट की। पीड़ित दुकानदार मुस्तफापुर निवासी प्रमोद पोद्दार के पुत्र राजीव कुमार ने बताया कि दुकान में ताला टूटा हुआ था। लगभग 70 ग्राम सोना व 4 किलो चांदी के अलावा दो-तीन हजार नगद समेत लगभग 15 लाख रुपए की लूट हुई है। अपर थानाध्यक्ष ने बताया पुलिस जांच में जुटी है।