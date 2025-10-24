भागलपुर में फिल्मी स्टाइल मर्डर; घर में घुसकर वकील की हत्या, हथियार भी लहराए

संक्षेप: बिहार के भागलपुर में फिल्मी स्टाइल में वकील की घर में घुसकर हत्या कर दी दी। और फिर आरोपी हथियार लहराते हुए आराम से पैदल ही निकल गए। घटना का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

भागलपुर शहर के पॉश इलाका सुर्खिकल मोहल्ले में शुक्रवार की सुबह सरेआम कुख्यात बदमाशों ने एक अधिवक्ता को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आज सुबह ही विवेकानंद के भाई से इन अपराधियों का विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपी कुछ लड़कों के साथ अधिवक्ता के घर पर आ गया और वहां विवाद करने लगा। घटना की जो फुटेज सामने आई है उसके मुताबिक विवाद के बीच अचानक अपराधियों ने मारपीट शुरू कर दी। हल्ला सुन अधिवक्ता के घर से महिलाएं भी बाहर निकल गईं।

इसी दौरान परिवार के लोगों ने अपराधियों के पास हथियार देख लिया और सभी लोग तेजी से घर के अंदर भागे और दरवाजा बंद करने लगे। लेकिन अपराधियों ने दरवाजा बंद नहीं करने दिया और घर के अंदर घुसकर गोली मार दी। काफी देर तक अपराधी वहां हथियार लहराते रहे, फिर धमकी देते हुए सभी वहां से निकल गए। घायल अधिवक्ता का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है।