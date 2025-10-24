Hindustan Hindi News
भागलपुर में फिल्मी स्टाइल मर्डर; घर में घुसकर वकील की हत्या, हथियार भी लहराए

भागलपुर में फिल्मी स्टाइल मर्डर; घर में घुसकर वकील की हत्या, हथियार भी लहराए

संक्षेप: बिहार के भागलपुर में फिल्मी स्टाइल में वकील की घर में घुसकर हत्या कर दी दी। और फिर आरोपी हथियार लहराते हुए आराम से पैदल ही निकल गए। घटना का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 

Fri, 24 Oct 2025 05:17 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुर
भागलपुर शहर के पॉश इलाका सुर्खिकल मोहल्ले में शुक्रवार की सुबह सरेआम कुख्यात बदमाशों ने एक अधिवक्ता को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आज सुबह ही विवेकानंद के भाई से इन अपराधियों का विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपी कुछ लड़कों के साथ अधिवक्ता के घर पर आ गया और वहां विवाद करने लगा। घटना की जो फुटेज सामने आई है उसके मुताबिक विवाद के बीच अचानक अपराधियों ने मारपीट शुरू कर दी। हल्ला सुन अधिवक्ता के घर से महिलाएं भी बाहर निकल गईं।

इसी दौरान परिवार के लोगों ने अपराधियों के पास हथियार देख लिया और सभी लोग तेजी से घर के अंदर भागे और दरवाजा बंद करने लगे। लेकिन अपराधियों ने दरवाजा बंद नहीं करने दिया और घर के अंदर घुसकर गोली मार दी। काफी देर तक अपराधी वहां हथियार लहराते रहे, फिर धमकी देते हुए सभी वहां से निकल गए। घायल अधिवक्ता का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है।

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। जिसकी पड़ताल कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामूली विवाद में घर में घुसकर वकील की हत्या कर दी गई। और फिर अपराधी आराम से हथियार लहराते हुए पैदल ही निकल भी गए।